Elegancia y sobriedad: así lució la primera dama, Lissette del Cid de Asfura, en toma de posesión

Con un conjunto blanco, formal y elegante, así asistió este martes -27 de enero- la nueva primera dama de Honduras, Lissette del Cid de Asfura, a la toma de posesión de su esposo, ahora presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah.
La vestimenta de la primera dama llamó la atención de los presentes, ya que optó por un atuendo elegante y sobrio, más refinado que llamativo.
El conjunto constaba de dos piezas: una blusa y una falda a juego, ambas del mismo tono, lo que aportaba armonía y equilibrio visual.
La parte superior estaba adornada con dos moños con detalles brillantes y un cinturón que realzaba la figura. La falda, por su parte, añadió un toque de distinción al cubrirle por debajo de las rodillas.
Su rostro lució despejado, con el cabello completamente recogido hacia atrás, sin mechones sueltos. Complementó su atuendo con aretes de estilo aperlado, a juego con una pulsera, manteniendo una imagen clásica y elegante.
Lissette Del Cid caminó del brazo de su esposo desde el inicio hasta el final del evento. Incluso, fue ella quien le colocó la banda presidencial durante el acto de juramentación.
Posteriormente, siempre acompañando al mandatario, recorrió la plaza La Merced, donde Asfura saludó a medios de comunicación, simpatizantes y ciudadanos presentes.
Nasry Asfura fue juramentado como presidente de la República este martes 27 de enero en las instalaciones del Congreso Nacional (CN).
Además de su esposa, lo acompañaron sus tres hijas, quienes, al igual que su madre, lucieron atuendos elegantes y sobrios.
La ahora primera dama de la nación, Lisette del Cid de Asfura, acostumbrada a no figurar públicamente, lució elegante para la ocasión.