¿Cuál es el detalle especial que lleva la banda presidencial de Nasry Asfura?

Aunque pequeña, pero significativa y distinta de las de otros gobiernos, la banda presidencial de Nasry Asfura tiene un toque que la hace única. Y no, no se trata de un color, sino algo personalizado. ¿Qué es? Aquí le damos los detalles:
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, tomó posesión de un nuevo gobierno este martes -27 de enero- en el Congreso Nacional, diferenciándose de los últimos traspasos de poder, siendo el último hace 69 años.
Tras jurar ante la Constitución de la República servir y respetar a su nación, Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, le colocó la banda presidencial.
María de los Ángeles Moncada fue la encargada de bordar y elaborar la banda de Asfura, quien la visitó de manera personal para la elaboración de la misma.
"Hicimos la toma de medidas, aclaramos algunos detalles y él me hizo una solicitud de algo personal que quiere que la banda lleve y que no puedo revelar", mencionó en una entrevista con EL HERALDO.
Sin embargo, aunque no fue revelado por ella, tras la colocación de la banda, en fotos tomadas por EL HERALDO se notó un detalle que otras bandas presidenciales no han presentado.
El mismo Escudo Nacional permanece en el centro, las franjas azul y blanca, tonos de la Bandera Nacional, se mantienen, al igual que el flequillo dorado. ¿Qué es lo diferente?
Se trata de un detalle personalizado: sus iniciales y la fecha de su mandato, “NJAZ (Nasry Juan Asfura Zablah) 2026-2030”.
No, no aparece en la banda presidencial del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, también del Partido Nacional.
Al observar su banda, en la cinta que amarra la banda aparece en blanco, a diferencia de la de Nasry.
Tampoco aparece en la banda presidencial de la expresidenta Xiomara Castro, del partido Libre. Aunque en esta banda se observan colores diferentes a los de la Bandera Nacional, siendo de azul turquesa.
También, si observamos detalladamente, la cinta que sostiene el cierre de la banda aparece en blanco, marcando así el detalle especial de la que porta el presidente Asfura.