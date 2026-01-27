  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

¿Cuál es el detalle especial que lleva la banda presidencial de Nasry Asfura?

Elaborada por las manos de Marielos Moncada, la banda presidencial portada por Asfura presenta un toque diferencial respecto a las que han usado los demás exmandatarios

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 15:06
¿Cuál es el detalle especial que lleva la banda presidencial de Nasry Asfura?
1 de 12

Aunque pequeña, pero significativa y distinta de las de otros gobiernos, la banda presidencial de Nasry Asfura tiene un toque que la hace única. Y no, no se trata de un color, sino algo personalizado. ¿Qué es? Aquí le damos los detalles: ​​​​

 Foto: David Romero, Emilio Flores yLinda Käsbohrer| EL HERALDO
¿Cuál es el detalle especial que lleva la banda presidencial de Nasry Asfura?
2 de 12

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, tomó posesión de un nuevo gobierno este martes -27 de enero- en el Congreso Nacional, diferenciándose de los últimos traspasos de poder, siendo el último hace 69 años.

 Foto: EL HERALDO
¿Cuál es el detalle especial que lleva la banda presidencial de Nasry Asfura?
3 de 12

Tras jurar ante la Constitución de la República servir y respetar a su nación, Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, le colocó la banda presidencial.

 Foto: EL HERALDO
¿Cuál es el detalle especial que lleva la banda presidencial de Nasry Asfura?
4 de 12

María de los Ángeles Moncada fue la encargada de bordar y elaborar la banda de Asfura, quien la visitó de manera personal para la elaboración de la misma.

Foto: EL HERALDO
¿Cuál es el detalle especial que lleva la banda presidencial de Nasry Asfura?
5 de 12

"Hicimos la toma de medidas, aclaramos algunos detalles y él me hizo una solicitud de algo personal que quiere que la banda lleve y que no puedo revelar", mencionó en una entrevista con EL HERALDO.

 Foto: EL HERALDO
¿Cuál es el detalle especial que lleva la banda presidencial de Nasry Asfura?
6 de 12

Sin embargo, aunque no fue revelado por ella, tras la colocación de la banda, en fotos tomadas por EL HERALDO se notó un detalle que otras bandas presidenciales no han presentado.

 Foto: EL HERALDO
¿Cuál es el detalle especial que lleva la banda presidencial de Nasry Asfura?
7 de 12

El mismo Escudo Nacional permanece en el centro, las franjas azul y blanca, tonos de la Bandera Nacional, se mantienen, al igual que el flequillo dorado. ¿Qué es lo diferente?

 Foto: EL HERALDO
¿Cuál es el detalle especial que lleva la banda presidencial de Nasry Asfura?
8 de 12

Se trata de un detalle personalizado: sus iniciales y la fecha de su mandato, “NJAZ (Nasry Juan Asfura Zablah) 2026-2030”.

 Foto: EL HERALDO
¿Cuál es el detalle especial que lleva la banda presidencial de Nasry Asfura?
9 de 12

No, no aparece en la banda presidencial del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, también del Partido Nacional.

 Foto: EL HERALDO
¿Cuál es el detalle especial que lleva la banda presidencial de Nasry Asfura?
10 de 12

Al observar su banda, en la cinta que amarra la banda aparece en blanco, a diferencia de la de Nasry.

 Foto: EL HERALDO
¿Cuál es el detalle especial que lleva la banda presidencial de Nasry Asfura?
11 de 12

Tampoco aparece en la banda presidencial de la expresidenta Xiomara Castro, del partido Libre. Aunque en esta banda se observan colores diferentes a los de la Bandera Nacional, siendo de azul turquesa.

 Foto: EL HERALDO
¿Cuál es el detalle especial que lleva la banda presidencial de Nasry Asfura?
12 de 12

También, si observamos detalladamente, la cinta que sostiene el cierre de la banda aparece en blanco, marcando así el detalle especial de la que porta el presidente Asfura.

 Foto: EL HERALDO
Cargar más fotos