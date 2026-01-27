Juramentan a los tres primeros funcionarios del gobierno de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura tomó posesión como nuevo presidente de Honduras y de inmediato detalló que juramentará a funcionarios de su gobierno en horas de la tarde. Asfura Zablah ha programado que al mediodía llegará a Casa Presidencial y comenzará a juramentar a su gabinete de gobierno.

No obstante, algunos de ellos ya fueron juramentados, entre ellos Sulmy Ortéz, quien será ministra de Gobernación, Descentralización y Justicia. A su vez, tomó promesa de ley Mireya Agüero como canciller y Emilio Hernández Hércules como ministro de Finanzas.

Otros que serán oficializados por la tarde serán Luis Castro como secretario de la Presidencia y Juan Carlos García como ministro de la Presidencia. Las juramentaciones de los tres primeros funcionarios de la administración entrante comenzó con la promesa de ley de Sulmy Ortéz por parte de un subsecretario de Gobernación saliente.