  1. Inicio
  2. · Honduras

Juramentan a los tres primeros funcionarios del gobierno de Nasry Asfura

La nueva ministra de Gobernación, el de Finanzas y la canciller fueron juramentados tras la toma de posesión

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 10:51
Juramentan a los tres primeros funcionarios del gobierno de Nasry Asfura

Mireya Agüero (izquierda) fue juramentada como canciller y Zulmi Ortez como ministra de Gobernación.

Foto: Cortesía gobierno de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura tomó posesión como nuevo presidente de Honduras y de inmediato detalló que juramentará a funcionarios de su gobierno en horas de la tarde.

Asfura Zablah ha programado que al mediodía llegará a Casa Presidencial y comenzará a juramentar a su gabinete de gobierno.

Nasry Asfura tras ser juramentado como presidente: “Estamos activados”

No obstante, algunos de ellos ya fueron juramentados, entre ellos Sulmy Ortéz, quien será ministra de Gobernación, Descentralización y Justicia.

A su vez, tomó promesa de ley Mireya Agüero como canciller y Emilio Hernández Hércules como ministro de Finanzas.

Emilio Hernández Hércules fue juramentado como ministro de Finanzas.

Emilio Hernández Hércules fue juramentado como ministro de Finanzas.

 (Foto: Cortesía gobierno de Honduras)

Otros que serán oficializados por la tarde serán Luis Castro como secretario de la Presidencia y Juan Carlos García como ministro de la Presidencia.

Las juramentaciones de los tres primeros funcionarios de la administración entrante comenzó con la promesa de ley de Sulmy Ortéz por parte de un subsecretario de Gobernación saliente.

Juramentan a los tres designados presidenciales para el gobierno de Nasry Asfura

Seguidamente Ortéz dirigió el protocolo con Agüero y Hernández Hércules.

En el gobierno de Nasry Asfura se anunció la eliminación de varias instituciones, pasando de 113 a 78.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias