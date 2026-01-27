Nasry Asfura tras ser juramentado como presidente: “Estamos activados”

Tegucigalpa, Honduras.- Saliéndose del protocolo, Nasry Asfura salió del Congreso Nacional (CN) para saludar a las personas que se encontraban en la Plaza La Merced, adyacente al Poder Legislativo. Asfura brindó diversas comparecencias y entre sus palabras estuvo el “estamos activados”, algo que desató la algarabía de los simpatizantes del Partido Nacional.

El jefe de Estado fue a saludar a los ciudadanos que estaban fuera del CN y brindó cortas entrevistas a los medios, confirmando que por la tarde se conocerá a su gabinete de gobierno. Posteriormente se movilizó junto a su esposa a una recepción en una instalación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que queda al par del hemiciclo. La toma de posesión de Nasry Asfura duró menos de una hora y se planea que al mediodía ya esté en Casa de Gobierno. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.