El discurso íntegro de Nasry Asfura, presidente de Honduras

El evento fue precedida por el reconocido historiador y periodista, Nahúm Valladares, quien abrió paso al ingreso de los cadetes de la Escuela Militar Francisco para que formaran la valla de ordenanza para recibir al nuevo gobernante.

El evento que tuvo lugar en el Hemiciclo Legislativo inició con el ingreso de la Junta Directiva del Congreso Nacional , encabezada por su presidente Tomás Zambrano , quien dio paso al inicio de la ceremonia.

Tegucigalpa, Honduras.- En una ceremonia marcada por el simbolismo castrense, Nasry Asfura , fue investido este martes 27 de enero como el nuevo presidente de Honduras para el periodo 2026-2030.

"Queda en posesión de su cargo, presidente constitucional", afirmó Tomás Zambrano, quien procedió a colocarle la banda presidencial para sellar el acto.

"Hago la promesa de cumplir la Constitución, las leyes como lo dicen los sagrados mandamientos, Honduras para servirte estamos", manifestó el nuevo presidente.

Consecuentemente, Nasry Asfura fue juramentado oficialmente por el presidente del Congreso Nacional, prestando su promesa durante la ceremonia.

Luego se dio el paso para la invocación a Dios por parte de la iglesia católica, para luego continuar con la entonación del Himno Nacional, a voz de la Banda de los Supremos Poderes.

Durante la ceremonia, el pastor Gerardo Irías, realizó una oración y le entregó una biblia a Nasry Asfura. "Reciba la palabra de Dios en sus manos", le indicó el pastor a Asfura, quien la recibió con agradecimiento: "Dios te bendiga".

Nasry Asfura ingresó al Hemiciclo Legislativo entre aplausos y junto a su esposa Lissette del Cid.

"Hemos llegado hasta aquí gracias al esfuerzo de mucha gente pero, ante todo, por la gracia de Dios, que nos tiene aquí a todos.

Esto no ha sido un camino en soledad: en cada tropiezo hubo manos dispuestas a levantarnos; en cada momento difícil, palabras de aliento; y cuando el trayecto parecía más oscuro, la luz de muchas personas nos mostró el rumbo.

Cada aporte fue valioso: desde la familia y los amigos, los liderazgos de mi partido y la comunidad internacional, hasta miles de hondureños y hondureñas que aportaron a la defensa de la democracia y de la libertad.

Quiero hacer una mención especial a tres personas que pasarán a la historia de Honduras por su firme papel en la defensa de la democracia: al consejero Carlos Enrique Cardona, a la consejera presidenta Ana Paola Hall y a la consejera Cossette López Osorio Aguilar. Asimismo, expreso mi saludo y reconocimiento al jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón, y a la Junta de Comandantes.

Al pueblo hondureño: gracias por la confianza depositada en las urnas. Su mensaje ha sido claro y contundente. Tenemos que ponernos a trabajar; trabajar con humildad y con el compromiso total que exige llevar soluciones reales a cada rincón de nuestra querida Honduras. El tiempo empezó a correr, no podemos perderlo: tenemos que resolver problemas a la gente para servirle.

"La descentralización es importante para la gobernanza; la descentralización y trabajar con 298 alcaldes, sin ningún distingo de color político. Trabajar con ellos para poder gobernar: y así se los voy a demostrar.

La reducción del Estado para tener una mayor eficiencia y poder dedicar nuestros recursos a resolver problemas, a atender a la gente.

Seguridad: de frente a luchar contra la inseguridad, no tengan duda de eso. Salud: mora quirúrgica y atender con medicinas a la gente. Educación: ya mandamos a imprimir 10 millones de libros para un millón 270 mil alumnos, de primer grado hasta decimo primero.

Inversión: ayer fue una muestra clara de la aprobación del RIP. Muchísimas gracias porque lo hicieron. Necesitamos generar trabajo, necesitamos generar empleo, oportunidad para la gente con prosperidad; importante para el desarrollo del país. No podemos buscar desarrollo si no tenemos infraestructura: la conectividad entre municipios, represas, desarrollo para el país.

Agricultura: volver al campo, apoyar a nuestra gente para volver a ser productores, para volver a tener el nombre de Honduras adelante en el campo. Turismo: la generación de empleo y, lógicamente, desarrollar las bellezas que Dios nos ha dado aquí en Honduras.

Programas sociales: claro que sí. No más división. No es con insultos, con venganza, con odio que vamos a salir adelante; eso no puede ser. Los hondureños queremos paz y prosperidad, y en eso nos vamos a enfocar para hacerlo.

Empeño mi alma, vida y corazón para hacerlo. Una familia dividida no avanza: Honduras es una gran familia que debe de respetarse y trabajar unida por su futuro.

Para mí —y lo vuelvo a repetir ante ustedes que representan un pueblo— no existen diferencias ni colores políticos; no existen ideologías que nos vayan a dividir. Estoy aquí para servirles a ustedes también.

Quiero pedirles que me permitan, a 256 diputados propietarios y suplentes: les suplico que me apoyen las leyes que necesitamos para generar ese cambio, y se los pido por Honduras. Yo les voy a demostrar a ustedes que vamos a trabajar para servirle a Honduras, no tengan duda de eso; y el tiempo va a dar la razón de eso.

Ahora, si me permiten, una oración que la hice varias veces siendo alcalde:

Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y no a decir mentiras para ganarme el apoyo de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la felicidad; si me das fuerza, no me quites la razón; si me das éxito, no me quites la humildad; y si me das la humildad, no me quites la dignidad.

Ayúdame siempre a ver el otro lado de la moneda. No me dejes culpar de traición a los demás solo porque no piensan igual que yo. Enséñame a querer a la gente como a mí mismo, a juzgarme con la misma medida con la que juzgo a los demás.

No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso; recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. Enséñame que perdonar es la grandeza del fuerte y que la venganza es la señal más primitiva del débil.

Si me quitas la fortuna, déjame la esperanza. Si me quitas el éxito, déjame la fuerza para levantarme del fracaso. Si yo faltara a la gente, dame el valor para disculparme; y si la gente faltara conmigo, dame el valor de perdonar. Señor, si alguna vez me olvido de ti, no te olvides tú nunca de mí, amén'.

Honduras: no te voy a fallar, vamos a estar bien. Dios los bendiga a ustedes, a sus familias; Dios bendiga a Honduras. Muchas gracias".