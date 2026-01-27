La inconfundible voz de Nahúm Valladares vuelve a engalanar actos protocolarios en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La inconfundible voz del periodista y locutor hondureño Nahúm Valladares volvió a destacar este martes 27 de enero al engalanar los actos protocolarios de la toma de posesión del presidente electo de Honduras, Nasry Asfura Zablah. Valladares se presentó en las instalaciones del Congreso Nacional (CN), donde tuvo a su cargo la conducción del evento de principio a fin, guiando cada momento del acto solemne que marcó el inicio de un nuevo período de gobierno para los próximos cuatro años. Su participación dio un tono de solemnidad y tradición a la ceremonia, en la que autoridades nacionales e invitados especiales presenciaron el relevo presidencial, uno de los actos cívicos más importantes del país.

Valladares funcionó por muchos años como gerente de Emisoras Unidas y cuenta con una extensa trayectoria profesional que inició en 1952, cuando dio sus primeros pasos en el periodismo como locutor de HRN, medio desde el cual se proyectó a nivel nacional. En 1957 presidió la Unión Nacional de Locutores de Honduras (UNL), consolidando su liderazgo gremial y su reconocimiento como una de las voces más emblemáticas de la radiodifusión hondureña. A lo largo de 70 años de carrera, Valladares se ha desempeñado como locutor de noticias y deportes, periodista, narrador, editorialista, escritor e historiador, además de haber incursionado como actor y funcionario público. También ha sido diputado y regidor municipal, acumulando una amplia experiencia en distintos ámbitos de la vida pública y cultural del país.