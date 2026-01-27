  1. Inicio
La inconfundible voz de Nahúm Valladares vuelve a engalanar actos protocolarios en Honduras

El reconocido periodista y locutor Nahúm Valladares fue la voz oficial de la toma de posesión del presidente electo Nasry Asfura, marcando un nuevo periodo de gobierno

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 09:20
Valladares funcionó por muchos años como gerente de Emisoras Unidas y cuenta con una extensa trayectoria profesional.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La inconfundible voz del periodista y locutor hondureño Nahúm Valladares volvió a destacar este martes 27 de enero al engalanar los actos protocolarios de la toma de posesión del presidente electo de Honduras, Nasry Asfura Zablah.

Valladares se presentó en las instalaciones del Congreso Nacional (CN), donde tuvo a su cargo la conducción del evento de principio a fin, guiando cada momento del acto solemne que marcó el inicio de un nuevo período de gobierno para los próximos cuatro años.

Su participación dio un tono de solemnidad y tradición a la ceremonia, en la que autoridades nacionales e invitados especiales presenciaron el relevo presidencial, uno de los actos cívicos más importantes del país.

Valladares funcionó por muchos años como gerente de Emisoras Unidas y cuenta con una extensa trayectoria profesional que inició en 1952, cuando dio sus primeros pasos en el periodismo como locutor de HRN, medio desde el cual se proyectó a nivel nacional.

En 1957 presidió la Unión Nacional de Locutores de Honduras (UNL), consolidando su liderazgo gremial y su reconocimiento como una de las voces más emblemáticas de la radiodifusión hondureña.

A lo largo de 70 años de carrera, Valladares se ha desempeñado como locutor de noticias y deportes, periodista, narrador, editorialista, escritor e historiador, además de haber incursionado como actor y funcionario público.

También ha sido diputado y regidor municipal, acumulando una amplia experiencia en distintos ámbitos de la vida pública y cultural del país.

Su trayectoria y aporte al periodismo hondureño fueron reconocidos en 2014, cuando recibió el Premio Nacional de Periodismo Álvaro Contreras, uno de los máximos galardones otorgados en Honduras.

La presencia de Nahúm Valladares en la toma de posesión reafirmó su vigencia y el respeto que mantiene dentro del ámbito institucional, siendo una figura clave en los actos protocolarios más relevantes de la historia reciente del país.

Nayely Santos
Nayely Santos
Periodista

Amante de la redacción sobre temas sociales. Siempre busca la calidad, transparencia y dedicación en su trabajo. Es licenciada en Periodismo por Ceutec.

Ver más
