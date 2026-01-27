“Honduras vamos a estar bien”: así amaneció en Centro previo a la toma de posesión de Asfura

Nasry Asfura tomará posesión de su cargo este miércoles 27 de enero en el Congreso Nacional, y así amanecieron las vías cercanas al hemiciclo legislativo.
La toma de posesión de Nasry Asfura será un evento privado. El acceso a la prensa fue limitado; sin embargo, los militantes del Partido Nacional podrán observar la ceremonia desde grandes pantallas instaladas en distintos puntos de la capital.
En el centro de Tegucigalpa se instaló una tarima, y en su parte inferior se observa el mensaje que Asfura pregonó durante su campaña: “Honduras vamos a estar bien”.
Frente al Parque Central, en el centro histórico de Tegucigalpa, también fue colocada una pantalla frente la Catedral de San Miguel Arcángel, una de las iglesias más emblemáticas del país.
En el paseo de la Plaza Midence Soto se observan además varios banners con el mensaje “Honduras vamos a estar bien”.
Aunque los militantes del Partido Nacional no podrán ingresar al hemiciclo legislativo, sí podrán seguir el acto a través de las pantallas gigantes.
Desde el pasado 26 de enero, el Congreso Nacional permanece resguardado por miembros de la Policía Militar.
Se espera que la toma de posesión de Nasry Asfura inicie a las 9:00 de la mañana y que el evento tenga una duración aproximada de dos horas.
Con un acto sobrio y bajo estrictas medidas de seguridad, Honduras se prepara para la juramentación de Nasry Juan Asfura como presidente de la República.
Después de ocho décadas, el Palacio Legislativo vuelve a ser el escenario de la toma de posesión de un mandatario.