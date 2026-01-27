  1. Inicio
Despliegue de cadetes aperturan el protocolo de la toma de posesión de Nasry Asfura

Honduras hoy cambia de gobernante y da paso al gobierno entrante de Nasry Asfura, quien realizará la ceremonia de toma de posesión en el Congreso Nacional

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 08:12
Despliegue de cadetes aperturan el protocolo de la toma de posesión de Nasry Asfura


Con un despliegue militar y de cadetes dio inicio el protocolo de la gran ceremonia de traspaso de gobierno este martes -27 de enero-, en la que el presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, brindará sus primeras palabras como gobernante de la nación para el período 2026-2030.

 Fotos: Linda Käsbohrer| EL HERALDO



Nasry Asfura asume este martes como nuevo presidente de Honduras, marcando así el retorno al poder de un centenario bipartidismo conservador y la salida, después de cuatro años, del Gobierno izquierdista de Xiomara Castro.

 Fotos: Linda Käsbohrer| EL HERALDO



La ceremonia dio inicio con el despliegue de cadetes en las afueras del Congreso Nacional, para recibir al próximo mandatario hondureño.

 Fotos: Linda Käsbohrer| EL HERALDO



'Papi a la orden' asume para el período 2026-2030, después de perder las elecciones generales de 2021 contra Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, del Partido Libertad y Refundación (Libre).

 Fotos: Linda Käsbohrer| EL HERALDO



El Partido Nacional regresa al poder después de tres períodos consecutivos, entre 2010 y 2022, concluyendo con Juan Orlando Hernández como presidente.

 Fotos: Linda Käsbohrer| EL HERALDO



Después de ocho décadas, el palacio legislativo vuelve a ser el escenario de la toma de posesión de un mandatario.

Fotos: Linda Käsbohrer| EL HERALDO



A pocas horas de la investidura, el centro histórico y las inmediaciones del Congreso Nacional han sido blindados por anillos de seguridad que contrastan con el bullicio de vehículos, transeúntes y vendedores ambulantes que dinamizan el centro de la capital.

 Fotos: Linda Käsbohrer| EL HERALDO



La toma de posesión en el Congreso Nacional, bajo la modalidad de evitar gastos innecesarios, va acorde con el estilo personal del nuevo mandatario.

 Fotos: Linda Käsbohrer| EL HERALDO



A su lado, cerca de las barreras, se encontraba un grupo de familias simpatizantes nacionalistas en apoyo al nuevo mandatario.

 Fotos: Linda Käsbohrer| EL HERALDO



El inicio de la ceremonia está previsto para las 9:00 de la mañana y estaría finalizando a las 10:30, dado que el nuevo mandatario ha asegurado que comenzará a trabajar de inmediato.

 Fotos: Linda Käsbohrer| EL HERALDO



Una familia de hondureños en apoyo al Partido Nacional y al nuevo presidente electo del país.

Fotos: Linda Käsbohrer| EL HERALDO



Honduras vive hoy una nueva cobertura de cambio de gobierno, hecho que ocurre cada cuatro años, siendo Xiomara Castro quien hoy deja su cargo, luego de desear horas antes suerte a “Tito”.

 Fotos: Linda Käsbohrer| EL HERALDO
