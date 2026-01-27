Despliegue de cadetes aperturan el protocolo de la toma de posesión de Nasry Asfura

Con un despliegue militar y de cadetes dio inicio el protocolo de la gran ceremonia de traspaso de gobierno este martes -27 de enero-, en la que el presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, brindará sus primeras palabras como gobernante de la nación para el período 2026-2030.
Nasry Asfura asume este martes como nuevo presidente de Honduras, marcando así el retorno al poder de un centenario bipartidismo conservador y la salida, después de cuatro años, del Gobierno izquierdista de Xiomara Castro.
La ceremonia dio inicio con el despliegue de cadetes en las afueras del Congreso Nacional, para recibir al próximo mandatario hondureño.
'Papi a la orden' asume para el período 2026-2030, después de perder las elecciones generales de 2021 contra Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, del Partido Libertad y Refundación (Libre).
El Partido Nacional regresa al poder después de tres períodos consecutivos, entre 2010 y 2022, concluyendo con Juan Orlando Hernández como presidente.
Después de ocho décadas, el palacio legislativo vuelve a ser el escenario de la toma de posesión de un mandatario.
A pocas horas de la investidura, el centro histórico y las inmediaciones del Congreso Nacional han sido blindados por anillos de seguridad que contrastan con el bullicio de vehículos, transeúntes y vendedores ambulantes que dinamizan el centro de la capital.
La toma de posesión en el Congreso Nacional, bajo la modalidad de evitar gastos innecesarios, va acorde con el estilo personal del nuevo mandatario.
A su lado, cerca de las barreras, se encontraba un grupo de familias simpatizantes nacionalistas en apoyo al nuevo mandatario.
El inicio de la ceremonia está previsto para las 9:00 de la mañana y estaría finalizando a las 10:30, dado que el nuevo mandatario ha asegurado que comenzará a trabajar de inmediato.
Una familia de hondureños en apoyo al Partido Nacional y al nuevo presidente electo del país.
Honduras vive hoy una nueva cobertura de cambio de gobierno, hecho que ocurre cada cuatro años, siendo Xiomara Castro quien hoy deja su cargo, luego de desear horas antes suerte a “Tito”.