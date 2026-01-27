“Sí se pudo”: ambiente festivo rodea el CN a minutos de toma de posesión de Asfura

Tras el regreso del Partido Nacional al poder, los nacionalistas llegaron hasta el Congreso Nacional visiblemente emocionados. Rodeando el hemiciclo legislativo, coreaban consignas como “¡Sí se pudo, sí se pudo!”.
A eso de las 8:00 de la mañana, varios diplomáticos comenzaron a llegar al Congreso Nacional para presenciar la ceremonia de toma de posesión.
Las afueras del Congreso Nacional también se encuentran fuertemente resguardadas. Según el vocero Mario Rivera, más de 3,000 agentes de la Policía Militar del Orden Público han sido desplegados.
Los cadetes también dijeron presente en la toma de posesión de Asfura, aportando orden y elegancia al evento.
La militancia nacionalista se mantiene atenta al retorno del partido a la Casa Presidencial tras el triunfo de Nasry Asfura.
El evento será austero y se espera que no supere las dos horas. La prensa y los militantes no tendrán acceso al interior del Congreso Nacional; sin embargo, en los alrededores se han instalado pantallas para transmitir la ceremonia.
Varios ciudadanos hondureños han llegado al hemiciclo legislativo llenos de esperanza, a la espera de la toma de posesión de Nasry Asfura.
A la ceremonia no fueron invitados presidentes de otros países, como parte de la política de austeridad que Asfura ha anunciado para su gobierno.
El embajador de la Unión Europea, el presidente del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia, y las designadas presidenciales que serán juramentadas ya se encuentran en el lugar.
Tanto en las afueras como en el interior del Congreso Nacional, el recinto permanece resguardado por la Policía Nacional y la Policía Militar.