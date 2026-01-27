  1. Inicio
¿Qué le dijo Nasry Asfura a Tomás Zambrano tras asumir la presidencia de Honduras?

Nasry Asfura se dio un efusivo abrazo con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano

Asfura y Zambrano se dieron un fuerte abrazo tras ser juramentado como presidente.

 Foto: Cortesía gobierno de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura fue juramentado como presidente de Honduras en el Congreso Nacional (CN), evento que duró menos de una hora.

Asfura fue juramentado por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, quien le dijo un par de palabras al nuevo jefe de Estado.

Nasry Juan Asfura es juramentado como presidente de Honduras para el período 2026-2030

Luego de tomar su promesa de ley, Asfura y Zambrano se dieron un efusivo abrazo, escuchándose ciertas palabras que se dijeron.

“Vamos a trabajar fuerte por Honduras, hay que trabajar fuerte”, dijo Nasry Asfura a Tomás Zambrano.

Ya fuera del hemiciclo dijo a los medios: “Cuatro años donde vamos a llevar bienestar a cada hondureño. No lo voy a hacer solo, lo haré con cada uno de ustedes. El gabinete en un rato más ya lo van a conocer”, puntualizó.

Antes de las 10:00 a.m. terminó la investidura y previo a concluir el evento se firmaron tres decretos por parte del nuevo presidente, entre ellos la venta del avión presidencial.

Posteriormente salió del Congreso y brindó unas cortas de palabras diciendo que “vamos a estar bien”.

Nasry "Tito" Asfura, el carismático político que asume la presidencia de Honduras

El presidente hondureño se trasladó a una instalación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) adyacente al Congreso donde se celebró una recepción.

Luego de la recepción tiene planificado movilizarse a Casa Presidencial para comenzar con sus funciones.

