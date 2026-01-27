¿Qué le dijo Nasry Asfura a Tomás Zambrano tras asumir la presidencia de Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura fue juramentado como presidente de Honduras en el Congreso Nacional (CN), evento que duró menos de una hora. Asfura fue juramentado por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, quien le dijo un par de palabras al nuevo jefe de Estado.

Luego de tomar su promesa de ley, Asfura y Zambrano se dieron un efusivo abrazo, escuchándose ciertas palabras que se dijeron. "Vamos a trabajar fuerte por Honduras, hay que trabajar fuerte", dijo Nasry Asfura a Tomás Zambrano. Ya fuera del hemiciclo dijo a los medios: "Cuatro años donde vamos a llevar bienestar a cada hondureño. No lo voy a hacer solo, lo haré con cada uno de ustedes. El gabinete en un rato más ya lo van a conocer", puntualizó.

Antes de las 10:00 a.m. terminó la investidura y previo a concluir el evento se firmaron tres decretos por parte del nuevo presidente, entre ellos la venta del avión presidencial. Posteriormente salió del Congreso y brindó unas cortas de palabras diciendo que “vamos a estar bien”.