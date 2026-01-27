  1. Inicio
Nasry Asfura llega a su toma de posesión manejando su propio vehículo

Nasry Asfura llegó antes de las 9:00 a.m. y así fue captado en su arribo al Congreso

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 08:55
Momentos mientras llegaba el nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura.

Foto: Cortesía Hoy Mismo

Tegucigalpa, Honduras.- Minutos antes de las 9:00 a.m. llegó al Congreso Nacional (CN) manejando su propio vehículo el nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura.

Asfura Zablah llegó en una camioneta negra con pantalón azul oscuro y camisa manga larga celeste, ya dentro del hemiciclo se puso corbata y el saco.

Al arribar al CN salió de su auto y desde el lado del piloto saludó a las personas que estaban allí.

Nasry Asfura se trasladó desde su residencia hasta el Congreso Nacional manejando su vehículo, pero acompañado de seguridad del Estado.

Junto a él iba su señora esposa, Lissette del Cid.


