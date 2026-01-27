Nasry Asfura asume en Honduras: el retorno del conservadurismo con apoyo de Trump

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry 'Tito' Asfura asume este martes como nuevo presidente de Honduras, precedido por el apoyo público que le dio el presidente estadounidense, Donald Trump, pocos días antes de las elecciones, marcando así el retorno al poder de un centenario bipartidismo conservador y la salida, después de cuatro años, del Gobierno izquierdista de Xiomara Castro. También conocido como 'Papi a la orden' por su trato directo y su discurso centrado en el trabajo, Asfura, del conservador Partido Nacional, asume para el período 2026-2030, después de perder las elecciones generales de 2021 contra Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, del Partido Libertad y Refundación (Libre). Con la asunción de Asfura regresó el tradicional bipartidismo que ha marcado la historia política de Honduras, con los centenarios partidos Nacional y Liberal, ambos conservadores, que además vuelven a ser las principales fuerzas en el Parlamento, con 90 de los 128 diputados que integran ese poder del Estado.

Asfura, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le expresó su apoyo público tres días antes de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, y que para algunos analistas pudo ser clave en su elección, es un empresario de la construcción, de origen palestino, nacido el 8 de junio de 1958 en Tegucigalpa. El nuevo mandatario hondureño sucede en la Presidencia de Honduras a Castro, quien aunque respetó los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), no lo reconoce como presidente, aduciendo que hubo "fraude" en los comicios de 2025, marcado por un recuento de votos lento y repleto de parones y fallas técnicas, y cuyos resultados presidenciales no se dieron a conocer hasta el 24 de diciembre. Según anunció el CNE, Asfura ganó las elecciones con el 40,26 % de los votos, con una diferencia muy estrecha con Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que obtuvo el 39,54 %, mientras que la postulante del Partido Libre, Rixi Moncada, fue tercera con el 19,19 %.

La sombra de Juan Orlando Hernández