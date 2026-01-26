Combate a la corrupción, salud y seguridad: grandes desafíos del gobierno de Asfura

Desde el análisis político, <b>Jorge Yllescas, analista</b>, coincidió en que la corrupción sigue siendo el gran tema pendiente en el discurso oficial.A su juicio, el problema no se limita al saqueo de fondos públicos, sino que también incluye lo ocurrido durante el reciente proceso electoral.“Corrupción no solamente es robarle al Estado, sino también lo que pasó en el proceso electoral. Los que violentaron la Constitución y la Ley Electoral, eso es parte de la corrupción, y de eso no se ha dicho absolutamente nada”, afirmó.Yllescas sostuvo que el combate a la corrupción no depende exclusivamente de mecanismos internacionales, sino de una verdadera voluntad política interna.“No se requiere la CICIH; se requiere voluntad política para hacer funcionar los órganos del Estado, fortalecerlos y exigirles”, señaló.