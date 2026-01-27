  1. Inicio
Diplomáticos, funcionarios y otras personalidades presentes en la toma de posesión de Nasry Asfura

Los próximos funcionarios del Estado, diputados de diferentes partidos y personalidades nacionales e internacionales acompañan a Nasry Asfura en la ceremonia de toma de posesión

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 08:56
El presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, asumirá el poder este martes sin la presencia de gobernantes y jefes de Estado de otros países, por razones de “austeridad”. Ellos son algunos de los invitados para la ceremonia.

El actual alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya y su esposa Paola Rubí.

Petr Nečas, ex primer ministro de la República Checa.

Aníbal Ehrler, quien asumiría el cargo de secretario de Infraestructura y Transporte (SIT) en el gobierno que encabezará Nasry Asfura.

El magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia.

Carlos Alberto Madero Erazo, exministro de Trabajo y Seguridad Social de Honduras, y su esposa.

El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas.

El padre Carlo Magno Núñez, rector de la Basílica de Suyapa, quien dio inicio a la ceremonia con una oración.

El diputado del Partido Liberal, Edgardo Rashid Mejía Giannini.

Ever Velásquez, regidor del Distrito Central

Erika Corina Urtecho Echeverría, diputada propietaria por el Partido Liberal de Honduras, por el departamento de Gracias a Dios.

