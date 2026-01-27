Nasry Asfura a diputados: "Les suplico que me apoyen las leyes que necesitamos en Honduras"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, hizo este martes 27 de enero un llamado directo a los diputados del Congreso Nacional (CN) para que respalden las iniciativas de ley que su gobierno impulsará por el bienestar del país. Durante su discurso en la ceremonia de toma de posesión, realizada en las instalaciones del CN, Asfura se dirigió a los 256 diputados propietarios y suplentes, a quienes pidió apoyo de manera enfática para generar los cambios que Honduras necesita. “Quiero que me permitan decirles hoy aquí a 256 diputados propietarios y suplentes, no pedir, sino que les suplico, que me apoyen las leyes que necesitamos para generar ese cambio y se los pido por Honduras”, expresó el mandatario ante el pleno legislativo.

Asfura aseguró que su gobierno demostrará con hechos el compromiso de trabajar al servicio del país y afirmó que el tiempo será el encargado de confirmar su gestión. "Yo les voy a demostrar a ustedes que vamos a trabajar para servirle a Honduras, no tengan duda de eso", añadió. En su mensaje, el jefe del Ejecutivo también llamó a dejar atrás la confrontación política y los discursos de odio, señalando que la división no conduce al desarrollo nacional. "No más división, no es con insultos, con venganza, con odio que vamos a salir adelante. Los hondureños queremos paz y prosperidad y en eso nos vamos a enfocar", manifestó. El presidente comparó al país con una gran familia que debe permanecer unida para avanzar, subrayando la necesidad de respeto y trabajo conjunto entre los distintos sectores políticos.