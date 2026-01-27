Verificación en tiempo real al discurso de investidura de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura asume este martes 27 de enero la Presidencia de Honduras durante una sesión solemne en el Congreso Nacional, con lo que inicia el período constitucional 2026-2030.

En ese contexto, EH Verifica realizará una verificación en tiempo real del discurso de investidura, con el objetivo de contrastar las afirmaciones verificables del nuevo mandatario con información pública y fuentes comprobables.

Durante su intervención, se prevé que Asfura exponga los ejes de su gobierno, anuncie compromisos y plantee diagnósticos sobre la situación del país. Este ejercicio se enfoca exclusivamente en afirmaciones verificables —datos, cifras y hechos comprobables— y no en retórica política, opiniones o promesas a futuro.

Con esta iniciativa, EH Verifica busca fortalecer la rendición de cuentas desde el primer día de gobierno y promover una cultura de información verificada para la ciudadanía.

A continuación, la verificación en tiempo real: