Nasry Asfura no dijo que solicitó a las Fuerzas Armadas 4,000 militares para reforzar el ejército de EUA

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación difundida en redes sociales muestra un arte gráfico que presuntamente informa que el presidente Nasry Asfura solicitó 4,000 militares hondureños para ser enlistados en el ejército de Estados Unidos. El contenido se atribuye al medio de comunicación Hable como Habla (HCH). Sin embargo, la información es falsa. El secretario de Comunicaciones, José Argueta, confirmó a EH Verifica que Asfura no realizó esa orden. Además, no existe ningún registro en medios de comunicación confiables ni en los canales oficiales del gobierno que confirme la supuesta solicitud. “HE SOLICITADO A LAS FFAA ENLISTAR A 4,000 MILITARES HONDUREÑOS PARA REFORZAR AL EJÉRCITO NORTEAMERICANO”, dice textualmente el mensaje que aparece en un arte difundido en Facebook el 9 de marzo de 2026.

En medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, realizó el sábado 7 de marzo un viaje para participar en la Cumbre "Escudo de las Américas", encuentro político regional donde coincidió con el presidente estadounidense Donald Trump. La escalada en el Oriente Medio se intensificó el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva aérea conjunta contra instalaciones militares y estratégicas en Irán. Durante los bombardeos murió el líder supremo iraní Ali Jamenei, lo que desencadenó una respuesta del gobierno iraní y una ampliación del conflicto en la región. Posteriormente, el 8 de marzo de 2026, la Asamblea de Expertos de Irán designó como nuevo líder supremo a Mojtaba Khamenei, hijo del anterior líder, Ali Khamenei. Los ataques cruzados y la tensión regional han provocado interrupciones en el suministro global de petróleo, lo que ha generado un aumento en los precios internacionales y efectos económicos en países importadores como Honduras.

No hay registro

Una búsqueda con las palabras clave “Nasry Asfura + 4,000 militares + Ejército de Estados Unidos” no arroja resultados en medios de comunicación confiables ni en fuentes oficiales del gobierno hondureño que respalden la supuesta declaración. Tampoco existen comunicados institucionales, conferencias de prensa ni publicaciones en las redes sociales de Asfura ( Facebook , Instagram , X ) que confirmen que haya propuesto enviar o coordinar el despliegue de militares hondureños para apoyar al ejército estadounidense. En todo caso, el secretario de Comunicaciones, José Argueta, confirmó a EH Verifica que el mandatario hondureño no realizó esa orden a las Fuerzas Armadas.

Suplantación a medio