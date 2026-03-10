Video de supuesto militar hondureño en el que anuncia el lanzamiento de un misil es un deepfake

Tegucigalpa, Honduras.- Un video que circula en redes sociales muestra una supuesta entrevista atribuida al medio de comunicación Hable como Habla (HCH). En la grabación, una presunta periodista entrevista a supuestos militares hondureños que aseguran que detonarán un misil que contiene un mensaje de paz. Sin embargo, se trata de un deepfake: un contenido falso generado con inteligencia artificial (IA), según un análisis de EH Verifica. Además, el medio local confirmó que no existe ninguna entrevista realizada por su personal. "El Teniente a aclarado el misil solo es un mensaje. el missil explotara en el espacio Paz en Honduras", dice textualmente en el texto sobrepuesto en un video de TikTok, compartido más de 480 veces desde el 7 de marzo de 2025.

Tras la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en un ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel a finales de febrero de 2026, el conflicto en Medio Oriente entró en una fase de fuerte escalada militar. Irán respondió con ataques con misiles y drones contra objetivos israelíes y posiciones vinculadas a Estados Unidos en la región, mientras continúan bombardeos sobre infraestructuras militares y estratégicas dentro del territorio iraní. En medio de esta crisis, el 8 de marzo, Irán designó como nuevo líder supremo a Mojtaba Jamenei, hijo del anterior ayatolá. Esta sucesión fue cuestionada por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que los ataques “no se detendrán” hasta que Irán esté “total y decisivamente derrotado”.

Fabricado con IA

Un análisis visual realizado por EH Verifica evidencia varias anomalías en la secuencia del video típicas de contenidos generados con inteligencia artificial. En distintos momentos, los supuestos militares se fusionan entre sí mientras caminan, y algunos movimientos se repiten de forma idéntica, un comportamiento característico en contenidos generados digitalmente. Como respaldo, el material también fue analizado con herramientas especializadas en detectar imágenes y voces generadas artificialmente. La plataforma Hive Moderation detectó una probabilidad del 87.6% de que el video sea contenido generado de manera sintética.

Por su parte, la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector, otorgó una puntuación de 10 sobre 100. Según su escala de medición, este resultado indica alta probabilidad de que el audio sea un deepfake.





Suplantación