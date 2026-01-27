  1. Inicio
¿Quiénes son las hijas de Nasry Asfura y a qué se dedican?

Ellas son las hijas de Nasry Asfura, presidente de Honduras. Conoce qué papel han jugado en política

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 13:50
¿Quiénes son las hijas de Nasry Asfura y a qué se dedican? Conoce un poco sobre las tres hijas del presidente de Honduras, Nasry Asfura, y qué papel han tenido en la vida política del jefe de Estado o si no se han involucrado.

Foto: El Heraldo
Nasry Asfura tomó posesión de su cargo este 27 de enero y se convirtió en presidente de Honduras a los 67 años. Saldrá del cargo a los 72 años.

Foto: Emilio Flores - El Heraldo
Asfura Zablah tiene tres hijas y está casado con Lissette Del Cid, con quien se conocieron el 24 de noviembre de 1984. En el 2025 cumplieron 40 años de matrimonio.

Foto: Cortesía redes
¿Quiénes son sus hijas? La mayor es Monique Asfura, que ha sido la que más se ha involucrado en temas políticos como de cultura cuando “Papi a la Orden” fue alcalde del Distrito Central. Así llegó ella hoy a Casa Presidencial.

Foto: Emilio Flores - El Heraldo
Monique Asfura es graduada como Licenciada en Comunicaciones y Relaciones Públicas y cursó sus estudios en Newbury College en Boston, Estados Unidos.

 Foto: Cortesía redes
Monique también es una apasionada del cine y por eso incursionó como productora cinematográfica en el 2018.

 Foto: Cortesía redes
Le sigue Stephanie Asfura, quien portó un vestido azul este día y es quien le sigue a Monique. ¿Qué se sabe de ella?

 Foto: David Romero - El Heraldo
Stephanie Asfura hace seguido spinning y su lugar favorito en el mundo es la isla de Mykonos en Grecia, uno de los lugares más paradisiacos en el planeta.

Foto: Cortesía redes
Stephanie Asfura (centro) casi no se ha involucrado en política y ha optado por involucrarse en actividades altruistas junto a su familia.

Foto: Cortesía redes
Finalmente, está Alexandra Asfura (izquierda), quien al igual que sus demás hermanas han optado por mantener un bajo perfil en cuanto a la política.

 Foto: Cortesía redes
Alexandra Asfura está casada con Enrique Kafie y unieron sus vidas en 2023.

Foto: Cortesía redes
Alexandra Asfura junto a su esposo Enrique Kafie también acompañaron este día al presidente de Honduras que estará por el período 2026-2030.

Foto: David Romero - El Heraldo
