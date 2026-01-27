¿Quiénes son las hijas de Nasry Asfura y a qué se dedican? Conoce un poco sobre las tres hijas del presidente de Honduras, Nasry Asfura, y qué papel han tenido en la vida política del jefe de Estado o si no se han involucrado.
Nasry Asfura tomó posesión de su cargo este 27 de enero y se convirtió en presidente de Honduras a los 67 años. Saldrá del cargo a los 72 años.
Asfura Zablah tiene tres hijas y está casado con Lissette Del Cid, con quien se conocieron el 24 de noviembre de 1984. En el 2025 cumplieron 40 años de matrimonio.
¿Quiénes son sus hijas? La mayor es Monique Asfura, que ha sido la que más se ha involucrado en temas políticos como de cultura cuando “Papi a la Orden” fue alcalde del Distrito Central. Así llegó ella hoy a Casa Presidencial.
Monique Asfura es graduada como Licenciada en Comunicaciones y Relaciones Públicas y cursó sus estudios en Newbury College en Boston, Estados Unidos.
Monique también es una apasionada del cine y por eso incursionó como productora cinematográfica en el 2018.
Le sigue Stephanie Asfura, quien portó un vestido azul este día y es quien le sigue a Monique. ¿Qué se sabe de ella?
Stephanie Asfura hace seguido spinning y su lugar favorito en el mundo es la isla de Mykonos en Grecia, uno de los lugares más paradisiacos en el planeta.
Stephanie Asfura (centro) casi no se ha involucrado en política y ha optado por involucrarse en actividades altruistas junto a su familia.
Finalmente, está Alexandra Asfura (izquierda), quien al igual que sus demás hermanas han optado por mantener un bajo perfil en cuanto a la política.
Alexandra Asfura está casada con Enrique Kafie y unieron sus vidas en 2023.
Alexandra Asfura junto a su esposo Enrique Kafie también acompañaron este día al presidente de Honduras que estará por el período 2026-2030.