Exigirán vacuna contra el sarampión a quienes viajen a Guatemala, México, EE UU y Canadá

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el incremento de casos de sarampión en la región y para prevenir el ingreso de esa enfermedad al país, la Secretaría de Salud (Sesal) anunció este martes nuevas disposiciones para prevenir el ingreso de la enfermedad al país. La Sesal, junto al Instituto Nacional de Migración (INM) exigirán a los hondureños que salgan del país hacia Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá la vacuna contra el sarampión. El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Hommer Mejía, informó que será obligatorio que los viajeros cuenten con la vacuna contra el sarampión aplicada al menos 14 días antes de su salida si se dirigen a estos países que reportan un incremento de casos.

"Estos países en este momento presentan una alerta epidemiológica de alto riesgo, sobre todo, Guatemala que es el país vecino que tenemos fronteras a través del municipio de Florida en Copán, Corinto en Puerto Cortés y Agua Caliente en Ocotepeque", manifestó. Mejía apuntó que lo que se busca con la medida es proteger a los hondureños. "Queremos garantizar que aquellos hondureños que no han sido vacunados contra el sarampión tengan su vacuna antes de movilizarse, sobre todo por el alto flujo migratorio que se registra en Semana Santa", dijo. En coordinación con el Instituto Nacional de Migración, se exigirá a los viajeros presentar su carnet de vacunación al momento de salir del país, ya sea en formato físico o digital. Así mismo, las autoridades implementarán controles sanitarios para quienes ingresen desde estas naciones. En caso de presentar síntomas sospechosos de sarampión, las personas serán sometidas a aislamiento para descartar contagios, explicó el funcionario. La medidas se adopta previo a la masiva movilidad de personas durante el feriado de Semana Santa y a pocos meses de la celebración de la Copa Mundial que se desarrollarán en México, Estados Unidos y Canadá . Las autoridades sanitarias prevén que muchos hondureños saldrán hacia esos países a disfrutar de los encuentros deportivos, lo que podría incrementa el riesgo de importación y propagación del virus al país.

Casos de sarampión

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas. La capacidad de contagio de esta patología es similar a la del covid-19, pues una persona enferma puede transmitir el virus de 12 a 18 personas.