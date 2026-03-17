“Fiscal de juguete”: Romeo Vásquez responde a acusaciones de Johel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.-El general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, lanzó fuertes críticas contra el fiscal general Johel Zelaya, en medio de la controversia generada por recientes declaraciones del Ministerio Público que lo vinculan a supuestos hechos relacionados con el narcotráfico.
A través de sus redes sociales, Vásquez calificó a Zelaya como un “fiscal de juguete” y lo acusó de actuar por temor ante un eventual juicio político en su contra. “Entiendo que tenga miedo por el juicio político que se le viene. Hágase hombre”.
El exjefe militar también cuestionó la gestión del titular del Ministerio Público, asegurando que su única capacidad ha sido “inventar acusaciones y montar expedientes absurdos”, incluso contra personas de la tercera edad.
Estas declaraciones surgen luego de que el fiscal general revelara la existencia de una declaración anticipada de un testigo protegido que señala a Vásquez Velásquez de haber recibido presuntamente dinero de narcotraficantes en San Pedro Sula, lo que ha intensificado el enfrentamiento entre ambas figuras.
El señalamiento del Ministerio Público sostiene que el exgeneral habría recibido un millón de dólares en efectivo durante una reunión con presuntos narcotraficantes, además de otros encuentros en los que también se habrían realizado entregas de dinero, según el testimonio presentado ante tribunales.
En respuesta, Vásquez Velásquez rechazó implícitamente estas acusaciones y advirtió que la verdad saldrá a la luz. “La verdad siempre llega. Pronto nos veremos”, manifestó, dejando entrever posibles acciones futuras.
El cruce de señalamientos ocurre en un contexto de creciente tensión política, donde el Ministerio Público ha denunciado ataques en su contra y ha defendido la legalidad de sus investigaciones, asegurando que no cederá ante presiones.