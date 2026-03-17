“Fiscal de juguete”: Romeo Vásquez responde a acusaciones de Johel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.-El general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, lanzó fuertes críticas contra el fiscal general Johel Zelaya, en medio de la controversia generada por recientes declaraciones del Ministerio Público que lo vinculan a supuestos hechos relacionados con el narcotráfico.

A través de sus redes sociales, Vásquez calificó a Zelaya como un “fiscal de juguete” y lo acusó de actuar por temor ante un eventual juicio político en su contra. “Entiendo que tenga miedo por el juicio político que se le viene. Hágase hombre”.

El exjefe militar también cuestionó la gestión del titular del Ministerio Público, asegurando que su única capacidad ha sido “inventar acusaciones y montar expedientes absurdos”, incluso contra personas de la tercera edad.