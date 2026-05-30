Estos son los sectores de Honduras que se quedarán sin luz este domingo 31 de mayo

Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este domingo 31 de mayo en varias zonas de San Pedro Sula y Choluteca.
De acuerdo con la información emitida por la empresa energética, las interrupciones se deberán a trabajos de mantenimiento con la finalidad de "mejorar el servicio".
A continuación el listado de lugares que registrarán cortes de energía eléctrica únicamente durante el domingo 31 de mayo, así como los sectores que se verán afectados desde las 11:00 p.m. del sábado 30 de mayo hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.
San Pedro Sula: de 1:00 a 4:00 p.m. durante el domingo
Residencial Palos Verdes, Corporación Flores, Hondutel La Puerta, Infop, Inmsa, Terminal de Buses (Este).
Colonia San Luis, colonia La Paz, barrio Las Palmas, colonia Montefresco, colonia Montefresco Centro, colonia Valle de Sula, barrio San Francisco, colonia La Unión, colonia Islas del Progreso I, colonia Flor del Valle (Oeste), barrio Cabañas (Sur), colonia Rápalo, Aguas de San Pedro, Clínica Ochoa, Expreco, Plásticos Vanguardia, Europlast.
Choluteca: de 11:00 p.m. del sábado 30 de mayo a las 5:00 a.m. del domingo 31 de mayo
Barrio Suyapa, barrio Las Colinas, barrio La Venecia, El Banquito, El Naranjal, Calderas, El Corpus, San Juan Arriba y Abajo, San Judas, Los Tablones Arriba y Abajo: Yusguare, San Luis Victoria, San Luis Anach, El Puente, Santa Ana de Yusguare, La Tajeada, La Fortuna, Madrigales, Cofradía, Los Llanos, La Guaruma, El Aguacatal, Empacadora Melón Santa Rosa, La Okra, El Corpus, Guanijiquil, aldea El QuebrachalEl Caracol, La Chaparosa, Calderas.
Aldea El Naranjal, El Centro, barrio El Sabroso, colonia Santa Fe, San Juan Arriba, San Jacinto, Tixcagua, caserío El Aguaje, Agua Fría, caserío Las Palmas, caserío La Cuchilla, Concepción de María, aldea San Isidro, Los Espabeles, La Pintura, Cerro Piedra, Zopilote, aldea Los Llanitos, barrio Nuevo, El Centro, barrio Los Profesores, barrio El Plan, barrio La Ronda, barrio Buenos Aires, Cañitas, Jicarito, El Papalón, La Cumbre, Brisas del Río, La Providencia, Lotificación Carranza, Unicath, colonia Inmaculada, El Puente Yusguare, La Toyota, Semesur, La Mundial.
Colonia Víctor Argeñal, El Edén, colonia Cristo de Esquipulas, colonia Taiwán, colonia Youtender, Centro Penal, colonia Thelmo Ruiz, aldea Montecillo, barrio Porvenir, colonia Nueva Jerusalén, barrio Santa Lucía, barrio El Estadio, barrio Piedras Azules, barrio Sagrado Corazón, barrio San Luis, colonia Gracias a Dios, barrio Campo Luna, barrio Campo Sol, Instituto Santa María Goretti, Incatec, Clínica San Francisco de Asís, Colegio Cambridge, barrio La Ceiba, barrio Progreso.
Parte de barrio La Libertad, Clínica Santa María, Instituto Tecnológico del Sur, Mercado Concepción, barrio El Recreo, Instituto José Cecilio del Valle, colonia Las Acacias, colonia 9 de Enero, barrio El Aterrizaje, Lotificación Carranza, Gasolinera Puma Roady, Universidad Politécnica de Honduras, Universidad Metropolitana de Honduras, barrio Nueva Esperanza, barrio Brisas del Sur, barrio San Francisco del Palomar, residencial Vista Hermosa, barrio Santa Rosa de Sampile, colonia 21 de Febrero, Hacienda Palmerola, residencial 5 Estrellas, Parque Industrial Honduras Pacific.
Oficinas de UTCD, Estadio Emilio Williams, residencial Honduras Pacific, Lácteos Sampile, Antenas Emisoras Unidas, barrio La Ceiba, barrio El Cortijo, Terminal Municipal, Televida, Viva TV, barrio Tamarindo, barrio Guadalupe, parte de barrio La Cruz, UTH, Cervecería Hondureña, Intae, Cooperativa Chorotega, Banco Central de Honduras, Hondutel, barrio Cabañas, Cooperativa Guadalupe, Supermercado La Colonia Centro, Carrión Centro, Choluvisión Canal 27, colonia Dios Habla Hoy, colonia Javier Soriano, colonia Altos del Aeropuerto, colonia San Luis Anach, colonia Monte Rey, residencial Palma Real y zonas aledañas.
En ese sentido, la ENEE insta a la población a tomar medidas como desconectar los aparatos electrodomésticos para evitar que se dañen durante los apagones. También, estar al tanto de los canales oficiales donde se detallan cancelaciones, reprogramaciones y nuevos cortes de energía en el país.