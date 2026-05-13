Las pérdidas de la ENEE alcanzan 32.1% en primer trimestre de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- De las empresas públicas no financieras es la que mayor asignación presupuestaria se le aprobó para el presente ejercicio fiscal, sin embargo, sigue operando con pérdidas.

Se trata de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que al primer trimestre de 2026 sumó perjuicios por 4,048.59 millones de lempiras equivalentes al 32.1%, constató EL HERALDO al hacer los cálculos de las variables divulgadas en el boletín estadístico mensual de la estatal.

En publicaciones anteriores de este rotativo se informó que de 2021 a 2025 las pérdidas operativas de la ENEE subieron 6,818.3 millones de lempiras al pasar de L14,611.4 millones a L21,429.7 millones.

Al cierre del año pasado los menoscabos técnicos y no técnicos del organismo autónomo ascendieron los 21,429.7 millones de lempiras, o sea 3,979.2 gigavatios (GV) o el 35%.

Tres actores han estado involucrados durante el último cuatrienio en el control y disminución de las pérdidas de la estatal eléctrica, quedando activos la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD) y ENEE Distribución.

En el caso del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) creado en el gobierno de Xiomara Castro fue intervenido mediante una comisión contemplada en el decreto ejecutivo PCM 004-2026.