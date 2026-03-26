Deuda de la ENEE con generadores de energía incrementa a L17,385 millones

Tegucigalpa, Honduras.- Las generadoras de energía renovable y térmica que operan en Honduras atraviesan problemas de insolvencia por los atrasos de pago de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Cifras oficiales revelan que la mora total con los productores de energía asciende a 17,385 millones de lempiras.

Son varias empresas las que reclaman pagos de facturas vencidas de cuatro, cinco, seis y hasta siete meses de suministro de energía, la que ya fue consumida y pagada por los abonados de la estatal eléctrica pero los recursos no han sido destinados en su totalidad a cubrir los atrasos de pago con las plantas privadas. La ENEE tiene 45 días calendario para cancelar el mes de energía suministrada por los generadores. Karla Martínez, presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), confirmó ayer que la deuda de la ENEE aumenta cada mes. Agregó que el gerente de la estatal eléctrica, Eduardo Oviedo, recién informó que la mora global ronda los 950 millones de dólares, equivalente a 25,300 millones de lempiras, siendo la mayor parte de la deuda por la compra de energía. En 2025, la estatal eléctrica recaudó 39,796.3 millones de lempiras por la venta de 7,389,726.5 megavatios hora de energía. Al mes, la ENEE recauda 3,300 millones de lempiras, en promedio, por la venta de energía. Un reporte del Centro Nacional de Despacho (CND) revela que en 2025 el 35.2% de la energía generada fue aportada por las plantas térmicas, equivalente a 4,003.2 gigavatios hora del total (11,368.9 Gwh).

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