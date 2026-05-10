Centros educativos a clases virtuales debido a las altas temperaturas

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las altas temperaturas y el deterioro de la calidad del aire que afecta al país, las autoridades de la Secretaría de Educación (Seduc) continúan con la reducción del horario de clases. A través de una circular emitida este fin de semana, la institución informó que para esta semana (del 11 al 15 de mayo), se mantendrán las medidas en seguimiento a recomendaciones de la Comisión Permanente de Contingencias. En ese sentido, se establece que los días lunes 11 y martes 12 de mayo, los centros educativos gubernamentales deberán operar en horario reducido, como parte de las acciones preventivas para proteger la salud de estudiantes y docentes.

Asimismo, se determinó que del miércoles 13 al viernes 15 de mayo, las clases se desarrollarán en modalidad virtual, priorizando actividades académicas esenciales que permitan dar continuidad al proceso educativo sin exponer a la comunidad escolar. Las autoridades explicaron que estas decisiones responden al incremento de temperaturas extremas y a la contaminación del aire, condiciones que representan un riesgo para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

En el caso de los centros educativos no gubernamentales, la Seduc indicó que cada institución deberá evaluar sus condiciones de infraestructura, ventilación y acceso a agua potable para decidir si continúan en modalidad presencial o adoptan medidas similares. Las autoridades enfatizaron que aquellos centros que no garanticen ambientes seguros deberán implementar acciones preventivas, priorizando en todo momento la protección de la vida, la salud y la integridad de la comunidad educativa.

La disposición también instruye a las direcciones departamentales, municipales y distritales de educación a dar seguimiento y asegurar el cumplimiento de estas medidas en todos los centros bajo su jurisdicción.