Centros educativos a clases virtuales debido a las altas temperaturas

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las altas temperaturas y el deterioro de la calidad del aire que afecta al país, las autoridades de la Secretaría de Educación (Seduc) continúan con la reducción del horario de clases.
A través de una circular emitida este fin de semana, la institución informó que para esta semana (del 11 al 15 de mayo), se mantendrán las medidas en seguimiento a recomendaciones de la Comisión Permanente de Contingencias.
En ese sentido, se establece que los días lunes 11 y martes 12 de mayo, los centros educativos gubernamentales deberán operar en horario reducido, como parte de las acciones preventivas para proteger la salud de estudiantes y docentes.
Asimismo, se determinó que del miércoles 13 al viernes 15 de mayo, las clases se desarrollarán en modalidad virtual, priorizando actividades académicas esenciales que permitan dar continuidad al proceso educativo sin exponer a la comunidad escolar.
Las autoridades explicaron que estas decisiones responden al incremento de temperaturas extremas y a la contaminación del aire, condiciones que representan un riesgo para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
En el caso de los centros educativos no gubernamentales, la Seduc indicó que cada institución deberá evaluar sus condiciones de infraestructura, ventilación y acceso a agua potable para decidir si continúan en modalidad presencial o adoptan medidas similares.
Las autoridades enfatizaron que aquellos centros que no garanticen ambientes seguros deberán implementar acciones preventivas, priorizando en todo momento la protección de la vida, la salud y la integridad de la comunidad educativa.
La disposición también instruye a las direcciones departamentales, municipales y distritales de educación a dar seguimiento y asegurar el cumplimiento de estas medidas en todos los centros bajo su jurisdicción.
La Secretaría de Educación hizo un llamado a la colaboración de toda la comunidad educativa para implementar de manera efectiva estas medidas preventivas y reducir riesgos durante la actual emergencia ambiental.
Desde hace tres semanas que la Seduc mantiene la reducción de horarios de clases como una medida ante el extremo calor que azota el país.