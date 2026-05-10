¿Cómo evitar golpes de calor ante las altas temperaturas en Honduras? Esto recomienda Salud

Los golpes de calor representan uno de los principales riesgos para la salud de los hondureños ante las altas temperaturas que se registran en el país, advirtió la Secretaría de Salud (Sesal)
Las autoridades de la Secretaría de Salud han emitido alertas sobre los múltiples efectos negativos que puede provocar el calor extremo. Ante ello, surge la pregunta: ¿cómo puede la población evitar verse afectada?
La Sesal precisó que los grupos más vulnerables son los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, con discapacidad y quienes permanecen expuestos al sol por periodos prolongados.
En ese sentido, las autoridades hicieron un llamado a la población a adoptar medidas preventivas para protegerse y evitar complicaciones asociadas al calor extremo.
Entre las principales recomendaciones se encuentra tomar abundante agua, evitando bebidas alcohólicas y azucaradas, ya que estas favorecen la deshidratación.
También se aconseja usar ropa ligera, gorra o sombrero, lentes de sol, protector solar y sombrilla para reducir la exposición directa a los rayos solares. Otra medida importante es permanecer en lugares frescos, ventilados y con sombra, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.
Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, cuando las temperaturas suelen ser más elevadas.
Asimismo, se pide a la población mantenerse alerta ante síntomas como mareos, dificultad para respirar, cansancio extremo y confusión, ya que pueden ser señales de un golpe de calor.
Entre los efectos más graves que pueden provocar las altas temperaturas se encuentran el golpe de calor, caracterizado por deshidratación, mareos, confusión e incluso pérdida del conocimiento, así como el aumento de infecciones por la proliferación de bacterias en alimentos y agua.
Para este domingo 10 de mayo, las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) también informaron sobre la presencia de una capa de humo en la mayor parte del territorio nacional, lo que agrava las condiciones ambientales y afecta la calidad del aire que respira la población.