Asfura asegura que Gildan prepara nueva inversión en Honduras pese al cierre de maquila

Tegucigalpa, Honduras.– El presidente de la República, Nasry Asfura, aseguró este sábado -9 de mayo- que la empresa maquiladora Gildan prepara una nueva inversión en Honduras, pese al cierre anunciado de una de sus plantas en Choloma, Cortés. Las declaraciones del mandatario surgen luego de que trabajadores y dirigentes sindicales confirmaran días atrás el cierre de la maquila “Gildan Hosiery Río Nance”, previsto para junio, situación que dejará sin empleo a cientos de personas. “Quiero tocar un tema de un comunicado de Gildan, que está cerrando una de sus empresas, que lo viene anunciando desde el año pasado”, expresó Asfura.

El gobernante explicó que sostuvo conversaciones recientes con representantes de la compañía y afirmó que la decisión de cerrar operaciones en una planta responde a temas logísticos y reorganización de producción. “Hablé con ellos el día de ayer por temas de logística. Por temas de logística decidieron unificar cierto tipo de producción en otro país”, manifestó. Sin embargo, indicó que la empresa mantiene interés en seguir operando e invirtiendo en Honduras. “Dentro de alrededor de dos a tres semanas me están invitando a sus fábricas porque viene una nueva inversión de ellos. Invertir en Honduras aún más de la que hoy ellos están tomando esa decisión de trasladarla a otro país”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de preocupación por el impacto laboral que tendrá el cierre de operaciones de Gildan Hosiery Río Nance en la zona norte del país. Dirigentes sindicales estiman que el cierre provocará la pérdida de alrededor de 1,700 empleos en la industria maquiladora, tomando en cuenta despidos previos registrados en la empresa.

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