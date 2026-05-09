Educación realizará censo para identificar centros que requieren mejoras en infraestructura

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Educación (Seduc), informaron que ejecutarán un plan nacional de identificación y recuperación de infraestructura escolar, orientado a intervenir los centros educativos que están en condiciones más precarias. La titular de la Seduc, Arely Argueta, explicó que el proceso se desarrollará mediante un censo técnico a nivel nacional, el cual permitirá clasificar los centros educativos según su estado. "Estamos trabajando con ingenieros de construcciones escolares y alcaldes municipales para tener cifras más exactas sobre cuáles centros están en condiciones críticas, medias o regulares", detalló Argueta.

La ministra destacó que el levantamiento de información se realiza de forma articulada con gobiernos locales, lo que permitirá contar con un diagnóstico más preciso de la situación real de la infraestructura educativa en todo el territorio nacional. El nivel de precariedad de los centros se su estado: críticos, intermedios, regulares o en buenas condiciones, con el objetivo de priorizar la inversión pública. El enfoque es dirigir los recursos hacia las zonas con mayor deterioro, donde miles de estudiantes reciben clases en condiciones inadecuadas, señaló la funcionaria. Argueta aseguró que la Secretaría dispone de fondos dentro del Presupuesto General, a los que se suma el respaldo de una alianza de cooperantes nacionales e internacionales para financiar proyectos de rehabilitación y construcción de escuelas. Como parte de esos esfuerzos, la funcionaria recordó que recientemente se inauguró un centro educativo con infraestructura completamente renovada, sustituyendo antiguas aulas de madera y adobe por edificaciones de concreto, con acceso a energía eléctrica y mobiliario nuevo.