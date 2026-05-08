Impulsan Ley de Ciberseguridad para frenar la extorsión y delitos digitales

La propuesta surge en un momento importante, mientras en el Congreso Nacional se discuten reformas al Código Penal y Procesal Penal.

El diputado del Partido Liberal, José Sabillón, anunció la presentación de un proyecto para crear la Ley Base del Sistema Nacional de Ciberseguridad , una iniciativa que busca sentar los cimientos legales para combatir flagelos como la extorsión , el hackeo y el uso de dispositivos tecnológicos para actividades criminales.

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras se prepara para dar un salto en su legislación digital ante el vacío legal que impera en el país en materia de delitos informáticos .

Para el legislador, endurecer las penas de cárcel no es suficiente si el Estado no cuenta con una ley marco que proporcione las herramientas técnicas y preventivas necesarias para desarticular a las organizaciones que operan desde el anonimato que ofrece el internet y el ciberespacio.

"Carecemos de una ley; en Honduras estamos en pañales en el tema de ciberseguridad. No nos va a servir de nada estar endureciendo las penas si no tenemos una ley para fortalecer a los que van a combatir este crimen", advirtió el diputado.

El alcance de la ley es integral y busca regular desde el uso de redes sociales hasta la importación de aparatos especializados que actualmente entran al país sin restricción alguna y que son utilizados por las bandas criminales para ejecutar extorsiones.

Sabillón, quien se ha especializado como cibercriminólogo en la última década, señaló que la falta de regulación permite que se cometan delitos en suelo hondureño incluso desde otros países, aprovechando el atraso legislativo.

Uno de los puntos críticos que abordará la iniciativa es la prohibición y control de tecnología utilizada para la extorsión, un flagelo que golpea duramente al sector transporte y a la empresa privada.

Al no existir una ley base, los delincuentes adquieren herramientas en el extranjero que facilitan sus operaciones ilícitas en Honduras sin que las autoridades tengan un respaldo legal sólido para intervenir estos dispositivos de manera preventiva.

"Usted, yo, cualquier persona puede comprar aparatos en otro país con los que se cometen delitos de extorsión fácilmente en Honduras y no los estamos prohibiendo porque no hay una ley", lamentó el parlamentario liberal.

La propuesta será socializada con la Comisión de Seguridad y se espera que sea integrada como una iniciativa de ley que involucre también la opinión técnica de la Corte Suprema de Justicia.

El objetivo es que todas las dependencias del Estado que combaten el crimen organizado cuenten con un marco de acción claro para quitarle las herramientas tecnológicas a los delincuentes.

"Estamos tan atrasados que vamos a aportar lo poquito que sabemos para nuestra querida Honduras. Vamos a regular todo eso y se van a involucrar todas las dependencias que tengan que ver con este tipo de delitos", puntualizó Sabillón.