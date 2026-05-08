¡Celebrando el Día de la Madre! Así murió señora en escuela José Trinidad Cabañas

Lo que había sido organizado como una mañana de alegría y convivencia por el Día de la Madre terminó convertido en una tragedia dentro del Centro Básico José Trinidad Cabañas, en el barrio Guanacaste de Tegucigalpa.
Una madre de familia perdió la vida este viernes 8 de mayo mientras participaba en las actividades preparadas por la comunidad educativa para homenajear a las madres.
La fallecida fue identificada por sus familiares como Gloria Cristina Cortés, de 53 años de edad, quien asistía al convivio preparado para las madres de familia. Según testigos, en el momento del incidente se desarrollaban rifas de canastas y otras dinámicas organizadas por docentes y padres de familia dentro de las instalaciones escolares.
De manera repentina, la mujer comenzó a sentirse mal y segundos después cayó frente a decenas de estudiantes, madres y maestros que presenciaban el evento.
La situación provocó alarma entre los presentes, mientras algunas personas intentaban auxiliarla y otras buscaban asistencia médica de emergencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la mujer falleció en el lugar antes de poder ser trasladada a un centro asistencial.
Las escenas posteriores fueron desgarradoras. Hijos, nietos y otros familiares permanecían llorando cerca del cuerpo mientras la actividad era suspendida por completo.
Varias madres de familia también rompieron en llanto ante la tragedia ocurrida en plena celebración dedicada precisamente a las madres hondureñas.
De acuerdo con versiones preliminares, Gloria Cristina habría sufrido un paro cardíaco, aunque tampoco se descarta que las altas temperaturas registradas este viernes hayan agravado su estado de salud.
Un familiar reveló en el lugar que la víctima aparentemente padecía problemas cardíacos, extremo que deberá ser confirmado por Medicina Forense.
La inesperada muerte conmocionó a vecinos y miembros de la comunidad educativa del barrio Guanacaste, quienes lamentaron que una fecha especial terminara marcada por el dolor.
Las autoridades llegaron posteriormente al centro educativo para realizar el reconocimiento correspondiente y comenzar las diligencias del caso.
Mientras tanto, familiares permanecían desconsolados afuera de la escuela, tratando de asimilar lo ocurrido durante una actividad que había sido preparada para compartir en familia.