"¿Por qué vos, mamita?": El desgarrador grito de un hijo tras muerte de su madre en Cofradía

Una madre de familia perdió la vida durante la mañana del lunes -8 de mayo- tras ser arrollada por una unidad de transporte público en la CA-4, en el sector de La Pita, Cofradía, Cortés. El siniestro conmocionó a la población, sobre todo por la desgarradora escena de uno de sus hijos. A continuación los detalles del lamentable hecho.
Según los reportes preliminares, la víctima identificada como Carmen Hernández López, de unos 54 años, fue alcanzada por un autobús amarillo que cubre la ruta Vida Nueva-San Pedro Sula, quedando atrapada bajo las llantas traseras del pesado vehículo.
La escena, cargada de una crudeza que paralizó a los transeúntes, movilizó la solidaridad de los vecinos. Con el fin de resguardar la dignidad de la fallecida, varios ciudadanos consiguieron una sábana para cubrir el cuerpo mientras las autoridades de la Policía Nacional acordonaban el área.
Sin embargo, el momento más desgarrador se produjo con la llegada de los parientes. Uno de los hijos de Carmen, al encontrarse con la realidad de la muerte de su madre, se desplomó sobre el pavimento caliente. Entre sollozos, el joven tomó la mano inerte de su progenitora mientras expresaba su dolor.
"¿Por qué no fui yo?, ¿por qué tuviste que ser vos, mamita?", gritaba el muchacho frente a la mirada impotente de los presentes. La desgarradora escena generó gran consternación.
Aunque la tragedia no terminó ahí, pues la madre de la fallecida, también acudió al lugar del siniestro. Al ver a su hija sin vida, la anciana sufrió una severa crisis emocional que obligó a los cuerpos de socorro a trasladarla de emergencia a un centro asistencial para estabilizar su salud.
Sobre las causas del percance, un testigo que presenció el momento exacto relató que la mujer intentaba subirse al autobús. Al parecer, el conductor no se percató de la presencia de la fémina cuando decidió reanudar la marcha tras subir a varios pasajeros.
"El chofer vio que los pasajeros ya habían subido y arrancó la unidad. La señora venía pasando y lamentablemente se la llevó", explicó el ciudadano ante los medios.
Tras el impacto, el conductor de la unidad de transporte fue requerido por los agentes policiales. De manera preliminar, se informó que fue trasladado a una posta cercana para ser investigado y deducir las responsabilidades correspondientes
Este lamentable hecho se suma a las alarmantes estadísticas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Entre el 1 de enero y el 28 de abril de 2026, Honduras ha registrado 5,257 accidentes de tránsito, una cifra que refleja la crisis de seguridad vial en el territorio. Hasta la fecha, al menos 602 personas han perdido la vida en las carreteras del país en lo que va del año.