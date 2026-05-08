"¿Por qué vos, mamita?": El desgarrador grito de un hijo tras muerte de su madre en Cofradía

Este lamentable hecho se suma a las alarmantes estadísticas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Entre el 1 de enero y el 28 de abril de 2026, Honduras ha registrado 5,257 accidentes de tránsito, una cifra que refleja la crisis de seguridad vial en el territorio. Hasta la fecha, al menos 602 personas han perdido la vida en las carreteras del país en lo que va del año.