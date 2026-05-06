Pasa a segundo debate reforma al delito de extorsión en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.– El proyecto de reformas al Código Penal orientado a endurecer las penas contra el delito de extorsión avanzó este miércoles -6 de mayo- al segundo debate en el Congreso Nacional (CN). La iniciativa fue presentada por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, y plantea modificaciones a varios artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal. Entre los cambios discutidos se encuentran reformas a los artículos 272, 373, 374, 375, 473, 522 y 587 del Código Penal contenido en el Decreto Legislativo 130-2017.

Las reformas buscan aumentar las penas en casos donde estructuras dedicadas a la extorsión utilicen menores de edad o adultos mayores para cometer delitos. Asimismo, se contempla endurecer los castigos cuando los responsables sean reincidentes o cuando una empresa cierre operaciones como consecuencia de las amenazas y cobros extorsivos. La discusión de este paquete de reformas se produce en medio del repunte de hechos violentos y denuncias relacionadas con extorsión en distintas zonas del país, principalmente en el norte de Honduras. El proyecto también establece que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tendrá participación en el diseño de políticas criminales enfocadas en combatir asociaciones delictivas y estructuras vinculadas a este tipo de delitos.