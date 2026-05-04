Congreso aprueba por unanimidad reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto para fortalecer Caja Única del Tesoro

​Tegucigalpa, Honduras.- En una sesión con alto consenso, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad un paquete de reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto orientadas a modernizar la administración de los fondos públicos. La iniciativa, que forma parte de los acuerdos con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el mecanismo Gafilat, busca centralizar todos los recursos del Estado en una sola cuenta manejada por la Tesorería General de la República (TGR). Esta medida pone fin a la dispersión de fondos en múltiples cuentas bancarias de diversas secretarías, permitiendo un control más estricto y eficiente de la liquidez nacional.​El dictamen aprobado establece cambios profundos en la operatividad financiera del Estado mediante la reforma de los artículos 16, 17, 33, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 94 y 127, además de la adición de ocho nuevos apartados técnicos.

Con estas modificaciones, todas las instituciones de la administración central, desconcentradas y descentralizadas deberán integrar sus recursos al Sistema de Cuenta Única de la Tesorería (CUT). El objetivo primordial es eliminar la estacionalidad en el flujo de caja, asegurando que el dinero público no permanezca ocioso mientras el Estado incurre en endeudamiento para cubrir obligaciones inmediatas.​"Este proyecto viene a fortalecer la cuenta única al tesoro y viene a poner orden a las libretas de todas las secretarías de Estado para atacar cualquier problema de estacionalidad en el flujo de caja", explicó Roberto Chang, vicesecretario de Finanzas. ​La implementación de estas reformas fue precedida por un proceso de socialización con las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara Legislativa. Según las autoridades de Finanzas, el respaldo unánime de las bancadas responde a la necesidad de dotar al país de herramientas técnicas que trascienden los colores partidarios y cumplen con estándares internacionales de transparencia. Al unificar las cuentas, el Estado mejora su capacidad de respuesta ante compromisos financieros y optimiza el uso de los ingresos fiscales reportados por aduanas y el Servicio de Administración de Rentas (SAR). ​"Se hicieron las diferentes socializaciones con todos los miembros de las bancadas de los distintos partidos políticos dentro de este producto de reforma a la ley orgánica de presupuesto", señaló Chang.