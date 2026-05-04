¿Quién es Edin Flores, sospechoso de asesinar a su expareja Nancy Hernández?

Autoridades policiales del departamento de Comayagua, en la zona central de Honduras, continúan con los operativos de búsqueda para dar con el paradero de Edin Flores, quien habría asesinado a su expareja dentro de un restaurante en el municipio de La Libertad.
El crimen se registró la noche del sábado- 2 de mayo de 2026- en un evento de apertura en un restaurante en el barrio La Ceibita, La Libertad, donde el hombre también estaba, según confirmaron las autoridades.
El portavoz de la UDEP-3 en Comayagua, Marco Antonio López, explicó que Nancy Hernández llegó como invitada de honor al lugar, pero se quedó en un extremo lejos de su expareja, quien estaba ingiriendo bebidas alcohólicas.
Edin Alonso Flores Caballero es el padre de los menores y habría vivido en Estados Unidos por un tiempo, pero regresó a su país recientemente. Hace un año se separó de Nancy.
Mientras la víctima compartía con sus tres hijos menores de edad, una de las niñas se levantó y pasó cerca de Edin Flores, quien intentó abrazarla, pero esta se negó.
"Ella estaba en una esquina, cuando se levantó una de sus hijas y él quiso abrazarla, pero la niña hizo caso omiso. Entonces el hombre, enojado, le disparó a la mujer", confirmó el oficial Marco Antonio López.
Tras el ataque, Hernández fue trasladada de emergencia a una clínica privada con la intención de salvarle la vida; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento.
El subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional, informó que ya se ejecutan operativos para dar con el paradero del sospechoso.
Agregó que “la línea de investigación en este caso es un crimen pasional por la dinámica que se observó y por otros elementos que hemos ido recopilando, pero aún no los podemos revelar”, expresó, mientras se sigue con la búsqueda de Edwin, quien sigue prófugo de la justicia.
El cuerpo de Nancy Hernández ya fue sepultado esta mañana, donde familiares llegaron a darle el último adiós.