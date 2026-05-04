Nuevos indicios en caso de pareja hallada muerta en cabaña de Tatumbla

Las investigaciones sobre la muerte de una pareja en un hotel de montaña en Tatumbla, Francisco Morazán, continúan en curso con nuevas diligencias técnicas ejecutadas por el Ministerio Público (MP).
El pasado 24 de abril fiscales especializados en delitos contra la vida, junto a peritos en química e ingeniería eléctrica industrial, regresaron nuevamente al sitio donde donde murieron Nicol Alejandra Figueroa López y Luis Alonso Oseguera Betancourt, en octubre de 2025.
La intervención forma parte de una ampliación del proceso investigativo, con la que se busca esclarecer aspectos que aún no han sido determinados desde las primeras actuaciones del caso.
Durante la inspección, los equipos técnicos realizaron mediciones y análisis detallados dentro de la cabaña donde fueron encontrados los cuerpos de los jóvenes.
El propósito de estas acciones es identificar posibles factores internos o externos que puedan haber influido en la muerte de la pareja.
Las autoridades explicaron que se están evaluando tanto las condiciones estructurales del inmueble como la posible presencia de sustancias químicas relevantes para la investigación.
De acuerdo con el informe preliminar, la cabaña inspeccionada se encuentra actualmente en condiciones deterioradas, incluso semidestruida y sin mobiliario.
Este estado contrasta con otras áreas del complejo turístico, que permanecen en funcionamiento o presentan mejores condiciones de conservación.
El deterioro del lugar es considerado por los investigadores como un elemento importante dentro del análisis técnico que se encuentra en desarrollo.
El caso ha generado atención desde que se confirmó la identidad de las víctimas, Nicol Alejandra Figueroa López y Luis Alonso Oseguera Betancourt.
Ambos, de 26 años, fueron hallados sin vida el pasado 17 de octubre de 2025 dentro de una cabaña del hotel de montaña en Tatumbla.
Según los reportes, la pareja habría llegado al lugar la tarde del 16 de octubre de 2025, presuntamente para celebrar su aniversario de noviazgo.
Sin embargo, fue la mañana del 17 de octubre cuando el personal del establecimiento notó que los huéspedes no habían bajado a desayunar como de costumbre. Ante la ausencia, trabajadores del hotel ingresaron a la cabaña y encontraron a ambos jóvenes sin signos vitales, por lo que alertaron a las autoridades.
El Ministerio Público señaló que el informe pericial derivado de esta nueva inspección será fundamental para fortalecer la investigación en curso. Dicho informe reunirá hallazgos técnicos y científicos que complementarán las diligencias realizadas desde el inicio del caso.