Envuelto en sábanas: así hallaron cadáver en el kilómetro nueve de la carretera al norte

Un cadáver envuelto en sábanas fue hallado este lunes 4 de mayo, al filo del mediodía, en el kilómetro nueve de la carretera CA-5 norte, que conecta Tegucigalpa con San Pedro Sula. A continuación los detalles.
De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo de la víctima -cuya identidad aún es desconocida- fue arrojado en la orilla de la vía.
Agentes de la Policía Nacional se apersonaron al lugar para acordonar el área y preservar la escena del crimen, impidiendo el paso de curiosos que se detuvieron al ver el inusual bulto al borde de la carretera.
Miembros de Medicina Forense también se apersonaron para realizar el respectivo levantamiento y traslado del cuerpo a la morgue, para efectos de autopsia.
Según se pudo constatar en el lugar, quienes abandonaron el cuerpo dejaron al descubierto únicamente la parte del calzado de la víctima, lo que permitió a transeúntes y conductores identificar que se trataba de restos humanos.
Las autoridades no descartaron que la víctima fuera asesinada en otro lugar y trasladada hasta este punto de la CA-5.
La identidad de la víctima no había sido confirmada hasta el momento del reporte, mientras los investigadores avanzaban en las labores de levantamiento del cadáver y recolección de indicios en la escena.
El hallazgo generó caos vehicular en la zona, pues los conductores reducían la velocidad al pasar frente al lugar acordonado por los uniformados.
De momento, se desconoce el móvil del crimen y el paradero de los hechores.
Por lo tanto, las autoridades policiales investigan el caso en busca de esclarecer el origen del homicidio.