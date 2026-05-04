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Envuelto en sábanas: así hallaron cadáver en el kilómetro nueve de la carretera al norte

Hallazgo macabro en la CA-5: autoridades encuentran un cuerpo envuelto en sábanas a la altura del kilómetro nueve, en la vía que conduce al norte

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 13:36
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Un cadáver envuelto en sábanas fue hallado este lunes 4 de mayo, al filo del mediodía, en el kilómetro nueve de la carretera CA-5 norte, que conecta Tegucigalpa con San Pedro Sula. A continuación los detalles.

Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
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De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo de la víctima -cuya identidad aún es desconocida- fue arrojado en la orilla de la vía.

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Agentes de la Policía Nacional se apersonaron al lugar para acordonar el área y preservar la escena del crimen, impidiendo el paso de curiosos que se detuvieron al ver el inusual bulto al borde de la carretera.

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Miembros de Medicina Forense también se apersonaron para realizar el respectivo levantamiento y traslado del cuerpo a la morgue, para efectos de autopsia.

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Según se pudo constatar en el lugar, quienes abandonaron el cuerpo dejaron al descubierto únicamente la parte del calzado de la víctima, lo que permitió a transeúntes y conductores identificar que se trataba de restos humanos.

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Las autoridades no descartaron que la víctima fuera asesinada en otro lugar y trasladada hasta este punto de la CA-5.

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La identidad de la víctima no había sido confirmada hasta el momento del reporte, mientras los investigadores avanzaban en las labores de levantamiento del cadáver y recolección de indicios en la escena.

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El hallazgo generó caos vehicular en la zona, pues los conductores reducían la velocidad al pasar frente al lugar acordonado por los uniformados.

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De momento, se desconoce el móvil del crimen y el paradero de los hechores.

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Por lo tanto, las autoridades policiales investigan el caso en busca de esclarecer el origen del homicidio.

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