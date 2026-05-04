Está herido y podrían capturarlo: ¿Dónde se esconde Esteban Ferrera, líder del cartel del Diablo?

La Policía Nacional ya tiene sitiado a Esteban Ferrera, uno de los líderes del cártel del Diablo, vinculado a secuestros y asesinatos.
Equipos élite de la Policía Nacional le han dado seguimiento al peligroso cabecilla desde el viernes y ya han identificado la zona donde se ha movilizado en los últimos días.
Las autoridades confirmaron a LA PRENSA que buscan a Esteban Ferrera en zonas montañosas de Marale, Francisco Morazán, y de Sulaco, Yoro, donde, según trabajos de inteligencia, se esconde.
Según se conoció, Esteban está herido, por lo que esperan su captura en las próximas horas. Se informó que se le acusará por los delitos de asociación para delinquir, secuestro, asesinato, entre otros.
Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, de 33 años de edad, figura en la lista de los más buscados desde el pasado 24 de abril; por su paradero ofrecen 300,000 lempiras.
El cártel del Diablo es una organización que, según las autoridades, opera principalmente en Yoro y ha incrementado su notoriedad por los crímenes de los que se le acusa.
Esteban es uno de los líderes del cártel, pero según las investigaciones, el verdadero líder es Yonatan Levi Estrada Villanueva, un individuo de bajo perfil con antecedentes en estructuras del narcotráfico en México y que habría fingido su muerte en ese país.
El cártel del Diablo es, según la Policía, responsable de múltiples crímenes, entre ellos el del cafetalero y pastor Óscar Núñez, quien fue privado de libertad el 20 de abril mientras se dirigía a cumplir con sus actividades diarias en el municipio de Yorito.
Estrada regresó a Honduras tras su paso por grupos ligados al cártel de Sinaloa en México y comenzó a trabajar con un grupo de los hermanos Urbina Soto, donde fortaleció su poder hasta liderar el cártel.
Uno de los crímenes que se le atribuye es la masacre en la que murieron cinco jóvenes en Sulaco, Yoro, en la aldea El Espino.