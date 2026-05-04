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"Dios nos ama y nos dará fortaleza": Pareja de Axel, joven raptado y asesinado en La Ceiba

Criminales segaron la vida de un joven Axel Villafranca de 27 años, quien era padre de un hermoso niño. Desapareció y lo hallaron muerto a las orillas del río Cangrejal en La Ceiba

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 11:22
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Axel Villafranca desapareció y lo hallaron muerto en las orillas del río Cangrejal en el departamneto de Atlántida. Aquí el mensaje con el que su pareja se despidió de él.

 Foto: Redes sociales
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Un joven con toda una vida por delante era Axel Enrique Villafranca de 27 años de edad. ¿Qué se sabe del caso?, aquí los detalles

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Villafranca fue hallado sin vida, luego de que lo raptaran en La Ceiba, Atlántida.

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El joven padre residía en la colonia Olímpica y laboraba en una granja avícola en el municipio de El Porvenir.

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La muerte del joven ha significado un duro golpe para su familia, pero sobre todo para su pareja con quien tenía un hijo. Aquí su mensaje.

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"Te amamos y sé que pronto estarás con nosotros, sé que tiene que llevar al niño al kínder y que te veremos pronto", escribió Eliza Ramírez, cuando el joven todavía permanecía desaparecido.

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La joven agregó: "Solo andas trabajando para darnos lo mejor y pronto lo veremos mi amor bonito".

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En redes sociales los jóvenes se veían muy enamorados y compartían varias fotos juntos, pero la vida de Axel fue segada por criminales.

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Las primeras versiones del crimen indican que a Axel lo raptaron varios hombres, tras subirlo a un vehículo fue trasladado hasta el río Cangrejal, donde fue hallado sin vida.

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Según reportes de las autoridades el cuerpo del joven presentaba múltiples impactos de bala cuando fue encontrado el pasado domingo 3 de mayo. En la escena quedaron varios casquillos de bala.

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