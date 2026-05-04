"Dios nos ama y nos dará fortaleza": Pareja de Axel, joven raptado y asesinado en La Ceiba

Axel Villafranca desapareció y lo hallaron muerto en las orillas del río Cangrejal en el departamneto de Atlántida. Aquí el mensaje con el que su pareja se despidió de él.
Un joven con toda una vida por delante era Axel Enrique Villafranca de 27 años de edad. ¿Qué se sabe del caso?, aquí los detalles
Villafranca fue hallado sin vida, luego de que lo raptaran en La Ceiba, Atlántida.
El joven padre residía en la colonia Olímpica y laboraba en una granja avícola en el municipio de El Porvenir.
La muerte del joven ha significado un duro golpe para su familia, pero sobre todo para su pareja con quien tenía un hijo. Aquí su mensaje.
"Te amamos y sé que pronto estarás con nosotros, sé que tiene que llevar al niño al kínder y que te veremos pronto", escribió Eliza Ramírez, cuando el joven todavía permanecía desaparecido.
La joven agregó: "Solo andas trabajando para darnos lo mejor y pronto lo veremos mi amor bonito".
En redes sociales los jóvenes se veían muy enamorados y compartían varias fotos juntos, pero la vida de Axel fue segada por criminales.
Las primeras versiones del crimen indican que a Axel lo raptaron varios hombres, tras subirlo a un vehículo fue trasladado hasta el río Cangrejal, donde fue hallado sin vida.
Según reportes de las autoridades el cuerpo del joven presentaba múltiples impactos de bala cuando fue encontrado el pasado domingo 3 de mayo. En la escena quedaron varios casquillos de bala.