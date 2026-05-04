Sicarios lo acribillaron en una gasolinera: crimen de Maynor Duarte en Choluteca

Como Maynor Duarte Rodríguez fue identificado el hombre que fue asesinado en una gasolinera en Choluteca.
La víctima era un hombre de 27 años de edad. Sicarios lo asesinaron justo cuando hizo una parada en la gasolinera para abastecer su vehículo de carga pesada de combustible.
El crimen ocurrió en una gasolinera en la carretera que conduce de la "Sultana del Sur" a Tegucigalpa.
El hecho violento fue en horas de la noche del pasado domingo 3 de mayo. Según los familiares del joven, él andaba trabajando.
Lo que se conoce preliminarmente, es que bajó del vehículo para revisar la cantidad de gasolina y minutos después desconocidos llegaron y le dispararon en reiteradas ocasiones.
Debido a la magnitud de las heridas, murió de inmediato y su cuerpo quedó boca abajo, muy cerca de la bomba de combustible.
Miembros de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para acordonar la escena. En ese sector hay cámaras de seguridad que podrían revelar pistas de los malhechores.
Familiares de la víctima también llegaron al lugar del crimen: "No, mi amor, no, mi amor", "Mi amor, no".
Otro familiar indicó a medios locales que la víctima venía trabajando desde ya días como contratista, y el carro era de él.
Duarte residía en el barrio Corbeta de Choluteca. Sus familiares exigieron justicia por lo ocurrido.