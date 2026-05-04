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Sicarios lo acribillaron en una gasolinera: crimen de Maynor Duarte en Choluteca

Maynor Duarte Rodríguez de 27 años de edad era contratista. Fue interceptado justo cuando abastecía su vehículo de combustible en Choluteca

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 10:19
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Como Maynor Duarte Rodríguez fue identificado el hombre que fue asesinado en una gasolinera en Choluteca.

Foto: Redes sociales
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La víctima era un hombre de 27 años de edad. Sicarios lo asesinaron justo cuando hizo una parada en la gasolinera para abastecer su vehículo de carga pesada de combustible.

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El crimen ocurrió en una gasolinera en la carretera que conduce de la "Sultana del Sur" a Tegucigalpa.

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El hecho violento fue en horas de la noche del pasado domingo 3 de mayo. Según los familiares del joven, él andaba trabajando.

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Lo que se conoce preliminarmente, es que bajó del vehículo para revisar la cantidad de gasolina y minutos después desconocidos llegaron y le dispararon en reiteradas ocasiones.

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Debido a la magnitud de las heridas, murió de inmediato y su cuerpo quedó boca abajo, muy cerca de la bomba de combustible.

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Miembros de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para acordonar la escena. En ese sector hay cámaras de seguridad que podrían revelar pistas de los malhechores.

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Familiares de la víctima también llegaron al lugar del crimen: "No, mi amor, no, mi amor", "Mi amor, no".

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Otro familiar indicó a medios locales que la víctima venía trabajando desde ya días como contratista, y el carro era de él.

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Duarte residía en el barrio Corbeta de Choluteca. Sus familiares exigieron justicia por lo ocurrido.

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