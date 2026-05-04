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Carlos Paz ahorcó y abusó de un niño con discapacidad: fue condenado a 33 años de cárcel

Paz llevó al menor a un sector solitario, donde cometió el abuso sexual; posteriormente, lo amarró con una cuerda al cuello y, al colgarlo de la rama de un árbol, lo mató en Yoro

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 09:15
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Carlos Daniel Paz Portillo fue encontrado culpable de haber abusado sexualmente y dar muerte a un menor de edad con discapacidad mental.

 Foto: Ministerio Público
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La Fiscalía de El Progreso, Yoro, logró una sentencia de 33 años de cárcel contra Carlos Daniel Paz Portillo.

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El joven sentenciado por los delitos de violación agravada en concurso real y asesinato en perjuicio del niño Wiliam Omar Bonilla Díaz.

Foto: Redes sociales
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¿Cómo ocurrieron los hechos? El crimen ocurrió en el barrio La Siete de la aldea La Sarrosa, ubicada en el municipio de El Progreso, Yoro.

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El menor fue reportado como desaparecido la noche del pasado 4 junio del 2024, pero al día siguiente hallaron su cadáver.

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El cuerpo del pequeño Wiliam Omar Bonilla Díaz, fue hallado el 5 de junio del 2024 con signos de violencia sexual y asfixia por ahorcamiento.

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"Las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público identificaron a Carlos Daniel Paz como el principal sospechoso, estableciendo que el condenado interceptó al menor bajo el argumento de que este le habría arrojado una piedra", cita el MP.

 Foto: Redes sociales
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De acuerdo con el informe de las autoridades, el agresor llevó al menor hacia un sector solitario donde cometió el abuso sexualmente de él.

Foto: Ministerio Público
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Tras cometer el primer crimen lo asesinó, atándole una cuerda al cuello y colgándolo de la rama de un árbol.

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Al imputado además de la pena de 33 años de reclusión se le impusieron las penas accesorias, tras admitir su culpabilidad en ambos delitos cometidos contra la víctima.

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