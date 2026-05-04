Carlos Paz ahorcó y abusó de un niño con discapacidad: fue condenado a 33 años de cárcel

Carlos Daniel Paz Portillo fue encontrado culpable de haber abusado sexualmente y dar muerte a un menor de edad con discapacidad mental.
La Fiscalía de El Progreso, Yoro, logró una sentencia de 33 años de cárcel contra Carlos Daniel Paz Portillo.
El joven sentenciado por los delitos de violación agravada en concurso real y asesinato en perjuicio del niño Wiliam Omar Bonilla Díaz.
¿Cómo ocurrieron los hechos? El crimen ocurrió en el barrio La Siete de la aldea La Sarrosa, ubicada en el municipio de El Progreso, Yoro.
El menor fue reportado como desaparecido la noche del pasado 4 junio del 2024, pero al día siguiente hallaron su cadáver.
El cuerpo del pequeño Wiliam Omar Bonilla Díaz, fue hallado el 5 de junio del 2024 con signos de violencia sexual y asfixia por ahorcamiento.
"Las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público identificaron a Carlos Daniel Paz como el principal sospechoso, estableciendo que el condenado interceptó al menor bajo el argumento de que este le habría arrojado una piedra", cita el MP.
De acuerdo con el informe de las autoridades, el agresor llevó al menor hacia un sector solitario donde cometió el abuso sexualmente de él.
Tras cometer el primer crimen lo asesinó, atándole una cuerda al cuello y colgándolo de la rama de un árbol.
Al imputado además de la pena de 33 años de reclusión se le impusieron las penas accesorias, tras admitir su culpabilidad en ambos delitos cometidos contra la víctima.