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Empleado de un hotel: ¿Quién era Marcus Noah, miembro LGTB+ asesinado en Juticalpa?

Antes de que asesinaran al joven, de 22 años, anduvo visitando a unos familiares: “No sabía que era la despedida”

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 08:20
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El verdadero nombre de la víctima era Marcos Noé Mejía Meza, pero sus amistades y en redes sociales se daba a conocer como “Marcus Noah”.

 Foto: Redes sociales
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El joven era un miembro activo de la comunidad LGTBI+ y fue hallado con varios impactos de bala en una calle de tierra. Fue hallado muerto la mañana de este domingo en el barrio Guancaste de Juticalpa, Olancho.

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Marcos era apenas un joven de 22 años de edad. Según se conoció, trabajaba en un hotel de Juticalpa, Olancho.

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El cuerpo del joven presentaba múltiples impactos de bala y quedó tendido boca abajo en un solar baldío en las cercanías de la residencial Guanacaste.

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Con mucho cariño, su familia lo llamaba “Marquitos”. Según describieron sus conocidos, “era un joven muy amable”.

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Al momento del hallazgo, la víctima portaba una peluca y vestía jean y camisa azul.

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“Yo lo conocí en el hotel San Luis de Juticalpa, era un joven muy amable”, recordó un cliente.

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Una prima de Marcos reveló que su madre se llama Cristela Mejía y su padre Marcos Mejía.

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Antes de que asesinaran al joven, de 22 años, anduvo visitando a unos familiares. “No sabía que era la despedida”, dijo su pariente.

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En menos de 24 horas se ha reportado la muerte de dos miembros de la comunidad LGTBI+ en Honduras. Antes de hallar muerto a Marcus, también encontraron sin vida a Rony Pavón el pasado sábado, quien fue hallado colgado de una viga en su vivienda en la colonia Sor Dionisia. El joven, conocido como “Dayana”, presentaba signos de golpes.

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