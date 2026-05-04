Empleado de un hotel: ¿Quién era Marcus Noah, miembro LGTB+ asesinado en Juticalpa?

En menos de 24 horas se ha reportado la muerte de dos miembros de la comunidad LGTBI+ en Honduras. Antes de hallar muerto a Marcus, también encontraron sin vida a Rony Pavón el pasado sábado, quien fue hallado colgado de una viga en su vivienda en la colonia Sor Dionisia. El joven, conocido como “Dayana”, presentaba signos de golpes.