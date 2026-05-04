Empleado de un hotel: ¿Quién era Marcus Noah, miembro LGTB+ asesinado en Juticalpa?

El verdadero nombre de la víctima era Marcos Noé Mejía Meza, pero sus amistades y en redes sociales se daba a conocer como “Marcus Noah”.
El joven era un miembro activo de la comunidad LGTBI+ y fue hallado con varios impactos de bala en una calle de tierra. Fue hallado muerto la mañana de este domingo en el barrio Guancaste de Juticalpa, Olancho.
Marcos era apenas un joven de 22 años de edad. Según se conoció, trabajaba en un hotel de Juticalpa, Olancho.
El cuerpo del joven presentaba múltiples impactos de bala y quedó tendido boca abajo en un solar baldío en las cercanías de la residencial Guanacaste.
Con mucho cariño, su familia lo llamaba “Marquitos”. Según describieron sus conocidos, “era un joven muy amable”.
Al momento del hallazgo, la víctima portaba una peluca y vestía jean y camisa azul.
“Yo lo conocí en el hotel San Luis de Juticalpa, era un joven muy amable”, recordó un cliente.
Una prima de Marcos reveló que su madre se llama Cristela Mejía y su padre Marcos Mejía.
Antes de que asesinaran al joven, de 22 años, anduvo visitando a unos familiares. “No sabía que era la despedida”, dijo su pariente.
En menos de 24 horas se ha reportado la muerte de dos miembros de la comunidad LGTBI+ en Honduras. Antes de hallar muerto a Marcus, también encontraron sin vida a Rony Pavón el pasado sábado, quien fue hallado colgado de una viga en su vivienda en la colonia Sor Dionisia. El joven, conocido como “Dayana”, presentaba signos de golpes.