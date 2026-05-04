La PGR aclara que adhesión a ley de conciliación es voluntaria

Tegucigalpa, Honduras.-La Procuraduría General de la República (PGR) aclaró este lunes que las personas y empresas con demandas contra el Estado de Honduras no están obligadas a acogerse a la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano.

El pronunciamiento surge en medio de dudas sobre la aplicación del Decreto No. 17-2026, que introduce mecanismos de conciliación para resolver litigios en curso.

La institución enfatizó que la adhesión a esta normativa es voluntaria y que su objetivo es ofrecer una vía alternativa para alcanzar acuerdos entre las partes sin prolongar procesos judiciales.

"La adhesión a los mecanismos establecidos en la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano (Decreto No. 17-2026) es de carácter estrictamente voluntario, constituyendo una facultad legal y no una obligación", informó la PGR en un comunicado.

El ente subrayó que estos mecanismos buscan promover soluciones conciliadas, en apego a la legalidad, que permitan mayor eficiencia procesal, seguridad jurídica y un uso responsable de los recursos públicos.