Identifican a hombre que fue encontrado muerto y envuelto en cobijas en la carretera CA-5

Tegucigalpa, Honduras.- Envuelto en sábanas fue dejado el cadáver de un hombre en la carretera CA-5, hacia el norte de Honduras.

El hallazgo del cuerpo sin vida ocurrió este lunes, alrededor de las 11:10 de la mañana, en el kilómetro 9, en el carril que de la capital conduce a la zona norte. El cuerpo estaba tirado en la cuneta de aguas lluvias, enrollado con tres cobijas.

Personas que pasaban por el lugar dieron el aviso a la Policía Nacional (PN), sobre lo que parecía ser un cuerpo humano, ya que sobresalía de las sábanas uno de los tenis.