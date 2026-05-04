Identifican a hombre que fue encontrado muerto y envuelto en cobijas en la carretera CA-5

Tegucigalpa, Honduras.- Envuelto en sábanas fue dejado el cadáver de un hombre en la carretera CA-5, hacia el norte de Honduras.
El hallazgo del cuerpo sin vida ocurrió este lunes, alrededor de las 11:10 de la mañana, en el kilómetro 9, en el carril que de la capital conduce a la zona norte. El cuerpo estaba tirado en la cuneta de aguas lluvias, enrollado con tres cobijas.
Personas que pasaban por el lugar dieron el aviso a la Policía Nacional (PN), sobre lo que parecía ser un cuerpo humano, ya que sobresalía de las sábanas uno de los tenis.
Agentes policiales se movilizaron al lugar que les habían indicado y al llegar a ese sitio, cerca del valle de Amarateca, constataron de que se trataba de un hombre.
¿Quién es?
Este fue identificado como Fernando Elías Sarmiento Rauda, de 31 años de edad, según la documentación que le fue encontrada entre sus pertenencias personales.
El cadáver fue levantado del lugar por personal de Medicina Forense, con la asistencia de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), para luego llevarlo a la morgue.
Desde Medicina Forense hicieron el llamado para que los familiares de Fernando Sarmiento, puedan hacerse presente a sus instalaciones y poder hacer los trámites pertinentes para retirar el cuerpo.