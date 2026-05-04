Masivos cortes de energía eléctrica programados para este martes 5 de mayo en Honduras

Tegucgalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cuáles son las zonas que se quedarán sin el servicio este martes 5 de mayo en Honduras. Una extensa lista de municipios fueron incluidos por trabajos de mantenimiento, justificó la estatal eléctrica. Las personas afectadas deberán tomar las medidas necesarias. Conozca si su colonia se verá afectada por los cortes programados.

Marcovia, Choluteca, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Un sector del bo. Santa Lucía, bo. San Juan Bosco, San Pedro Sur, un sector de col. Víctor Argeñal, col. Los Profesores, Ashonplafa, Marcovia, Las Piletas, antenas de audio y video, Piedra Parada, El Carrizo, Renacer, Palenque, Tulito, El Fantasioso, colonia Lic. Isidro Pineda, colonia Casipulu, Suragro, colonia Prados 1 y 2 y zonas aledañas.

Distrito Central, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Col. Altos de Miramontes, parte Mall Las Cascadas, parte de la col. Loma Linda Sur, col. El Hogar, Copemh, col. Las Colinas, Vida Abundante, Banco Ficohsa, Banco Occidente, Diunsa Miraflores, Instituto Liceo Franco Hondureño, col. Altos de Las Colinas y zonas aledañas.

Peña Blanca, Cortés de 8:30 a. m. a 2:30 p. m.

Peña Blanca, bo. El Cruce, bo. 25 de Mayo, bo. El Centro, bo. Los Pinos, bo. El Eucalipto, col. Montreal, col. Betel, bo. El Nacimiento, bo. La Curva, bo. El Guayabo, aldea La Fe, aldea Buena Vista, generadora Agua Verde, generadora Peña Blanca, generadora (Agua Verde, Peña Blanca).

San Pedro Sula, Cortés, de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.

BER-L208: res. Guadalupe, bo. Las Flores, bo. Las Acacias (este), bo. Guamilito (noreste).BER-L288: col. Sitraalus, centro comercial Santa Mónica Este, supermercados La Colonia (Plaza 105).

Tocoa, Colón, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Tocoa (barrios y colonias): Mall Megaplaza, col. Toronjal, Los Doctores, Salomón Martínez 1 y 2, Fabio Ochoa, Aurora, Laureles, Alemán 2, Las Uvas, 18 de Septiembre, Hospital San Isidro, Bomberos, San Isidro, Los Pinos, La Ceiba, La Independencia, Los Laureles, La Lempira, Tamarindo, parte de La Salomón, Manga Seca, La Occidental, Dippsa, Texaco Basha, Hospital Bajo Aguán (privado). Tocoa (aldeas): Guapinol, La Concepción, Ceibita, La Bolsa, hacienda Ganaderos del Norte, Cayo Sierra, Zamora, Cayo Campo, La Bolsa I y II. Tocoa (colonias y barrios): Buenos Aires, Alemán 1, Génesis, El Centro, Municipalidad de Tocoa, La Colón, La Esperanza, Las Flores, bo. Abajo.

Sabá, Colón, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Sabá (colonias y barrios): bo. Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, col. Alemán, Brisas de Monga, centro de Sabá, col. La Castellana, Cholomeña, col. Suiza, col. Las Palmas, col. Palma Real, col. Pradera I, II, III y IV, col. La Standar, col. Bella Vista, col. Hábitat, bo. Colombia, Monte Fresco, coop. Sabá. Sabá (aldeas): Uva Sureña, Nueva Sureña, Elixir, El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Regaderos, Orica, Palos de Agua, Luzón Palmeras, Paguales, Santa Ana, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Pequeña Suiza, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Palos de Agua Abajo, Standar Fruit Co. (empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia). Tocoa (aldeas): Luzón Palmeras, Tiburones, Paguales, Barranco Chele, Prieta, Lérida, Cuaca.

Sonaguera, Colón, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Isletas, Standar Fruit Co. (empacadoras, Guanacaste, La Paz y Santa Inés). Sonaguera (colonias y barrios): Escano, Los Sureños, Los Mangos, Los Maestros, bo. Las Flores, Los Montillos, bo. Arriba, El Centro, bo. Cotacol, bo. Monte Fresco, Los Laureles, Los Castaños, col. 25 de Septiembre, bo. Abajo, col. Morazán, col. Wilfredo Ortiz, bo. San Martín, col. Porvenir. Sonaguera (aldeas): Carrioles, Sabana de Útila, Juan Lázaro, Útila, El Tapón, col. 21 de Noviembre, La Curva, La Pita, La Jigua, Las Piñas, Río de Piedra, Quebrada de Arena, Guayabal, Cuyulapa, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Bella Vista, Churrúsquera, La Cubana, Lorelay, Parmas, Nueva Sinaí, Agua Caliente, col. 3 de Mayo, Holanda Linda, Punta de Rieles, Masicales, Río Arriba, Monte de Abajo, Chacalapa, La Atascosa, Panamá, Remolino, El Coco, Ilanga, Rigores, El Chorro, aldea de Faust, Irineo, Limón, La Hilaria, El Jazmín, Lorencito, Las Pilas, La Danta, Los Ángeles, La Brea, Río Arriba, Descombro, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces, Lanza.

Bonito Oriental, Colón, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Carbonales, Bonito Oriental, La Esperanza (Playa de Ganado, La Polla, Antigual), El Plantel, Machones, gasolinera Uno Bonito, El Feo, plantaciones de Standar Fruit Co., Piedra Blanca, Francia, Limoncito, municipio de Limón, Plan de Flores, Farallones, Icoteas.

Trujillo, Colón, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Parte de Corocito, Santa Rosa de Aguán (Dos Bocas, Miramontes, Las Lomas, Barra del Aguán), Agua Amarilla, Chapagua, Tarros, Honduras Aguán, margen izquierda (Río Claro, 5.º Batallón, Agropalma, Los Leones, Aceydesa, Cuyamel, Santa Elena, La Brea), Tumbador, Marañones, Nueva Marañones, Guadalupe Carney, Silín, Moradel, Castilla (Puerto Castilla, ENP -Empresa Nacional Portuaria-, Standar Fruit Co., Base Naval). Trujillo (barrios y colonias): bo. El Centro, Río Negro, El Cerrito, col. Eduardo Castillo, La Quinta, El Centro, Limonal, El Naranjal, Buenos Aires, Conventillo, La Bolsa, Miramar, 18 de Mayo, Cristales, bo. San Martín, col. Sixto Cacho, col. Manuel Bonilla, sector de la playa, col. 19 de Abril, Jericó, col. Los Maestros, Capiro, Centro, Hospital Salvador Paredes, centro penitenciario. Municipio de Santa Fe: San Antonio, Guadalupe, playas de Mojaguay, Cunda, hidroeléctrica Betulia, Betulia.

Tocoa, Colón, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.