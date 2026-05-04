Tiktoker Carlos Espina revela el grave problema que tiene para comprar al Victoria de La Ceiba

Carlos Espina revela uno de los grandes inconvenientes que tiene para comprar el Victoria de La Ceiba. Así lo expresó en redes sociales.
El creador de contenido Carlos Eduardo Espina sorprendió a sus seguidores al expresar públicamente su interés en adquirir al Club Deportivo Victoria tras su descenso a la segunda división.
A través de sus redes sociales, el influencer planteó la posibilidad de invertir en el equipo ceibeño con una visión que va más allá de lo deportivo.
“Me interesa comprar al Victoria de Honduras... el equipo que ayer descendió a la segunda división”, expresó Espina, dejando clara su intención inicial.
El creador de contenido explicó que una de sus principales motivaciones es su amor por el fútbol, deporte que considera clave en su vida.
“Primero porque me encanta el fútbol”, manifestó, al justificar su interés en involucrarse en el proyecto deportivo.
Asimismo, destacó el vínculo emocional que siente con el país pese a no ser hondureño.
“Segundo porque aunque no soy hondureño tengo gran cariño con Honduras”, afirmó en su mensaje.
Espina considera que un club puede convertirse en una herramienta de impacto social en la comunidad.
“Yo siento que teniendo un club de fútbol podría hacer muchas cosas increíbles, muchas cosas sociales que a mí me encanta”, aseguró.
Entre sus ideas, mencionó la posibilidad de abrir el estadio al público sin costo en determinados momentos.
“¿Por qué no abrir el estadio para que la gente una vez al mes vaya gratis a los partidos?”, propuso como iniciativa social.
También planteó la opción de trabajar junto a otras figuras reconocidas en proyectos comunitarios.
“Colaborar con gente como mi amigo Shin Fujiyama y otros más”, agregó Espina.
El influencer resaltó el potencial futbolístico de La Ceiba como un punto clave para el proyecto. “Yo sé que en La Ceiba hay mucho talento”, expresó con optimismo sobre la ciudad.
No obstante, reconoció que aún desconoce el costo real de adquirir un club en Honduras. “Yo no sé cuánto cueste comprar un equipo en Honduras... quizás es exageradamente caro y pues, no podré”, admitió.
En las últimas horas, parece que el entusiasmo inicial ha disminuido debido a los problemas financieros y estructurales del club.
“La verdad que depende de si la gente apoyaría el proyecto o no”, explicó Espina al actualizar la situación.
Finalmente, dejó abierta la decisión al respaldo de la afición al señalar: “¿si yo llego a comprar el club, la gente apoyaría? ¿Irían al estadio? ¿Comprarían camisas?”, destacando que la sostenibilidad del proyecto depende del apoyo popular.
Cabe destacar que los tiktokers Supremo y La More intentaron hace un tiempo comprar el Victoria, pero los problemas económicos y dirigenciales se lo impidieron.