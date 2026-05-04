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Tiktoker Carlos Espina revela el grave problema que tiene para comprar al Victoria de La Ceiba

El equipo ceibeño descendió uno días a la segunda visión del fútbol hondureño

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 09:33
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Carlos Espina revela uno de los grandes inconvenientes que tiene para comprar el Victoria de La Ceiba. Así lo expresó en redes sociales.

Fotos: Cortesía.
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El creador de contenido Carlos Eduardo Espina sorprendió a sus seguidores al expresar públicamente su interés en adquirir al Club Deportivo Victoria tras su descenso a la segunda división.
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A través de sus redes sociales, el influencer planteó la posibilidad de invertir en el equipo ceibeño con una visión que va más allá de lo deportivo.
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“Me interesa comprar al Victoria de Honduras... el equipo que ayer descendió a la segunda división”, expresó Espina, dejando clara su intención inicial.
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El creador de contenido explicó que una de sus principales motivaciones es su amor por el fútbol, deporte que considera clave en su vida.
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“Primero porque me encanta el fútbol”, manifestó, al justificar su interés en involucrarse en el proyecto deportivo.
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Asimismo, destacó el vínculo emocional que siente con el país pese a no ser hondureño.
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“Segundo porque aunque no soy hondureño tengo gran cariño con Honduras”, afirmó en su mensaje.
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Espina considera que un club puede convertirse en una herramienta de impacto social en la comunidad.
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“Yo siento que teniendo un club de fútbol podría hacer muchas cosas increíbles, muchas cosas sociales que a mí me encanta”, aseguró.
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Entre sus ideas, mencionó la posibilidad de abrir el estadio al público sin costo en determinados momentos.
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“¿Por qué no abrir el estadio para que la gente una vez al mes vaya gratis a los partidos?”, propuso como iniciativa social.
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También planteó la opción de trabajar junto a otras figuras reconocidas en proyectos comunitarios.
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“Colaborar con gente como mi amigo Shin Fujiyama y otros más”, agregó Espina.
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El influencer resaltó el potencial futbolístico de La Ceiba como un punto clave para el proyecto. “Yo sé que en La Ceiba hay mucho talento”, expresó con optimismo sobre la ciudad.
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No obstante, reconoció que aún desconoce el costo real de adquirir un club en Honduras. “Yo no sé cuánto cueste comprar un equipo en Honduras... quizás es exageradamente caro y pues, no podré”, admitió.
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En las últimas horas, parece que el entusiasmo inicial ha disminuido debido a los problemas financieros y estructurales del club.
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“La verdad que depende de si la gente apoyaría el proyecto o no”, explicó Espina al actualizar la situación.
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Finalmente, dejó abierta la decisión al respaldo de la afición al señalar: “¿si yo llego a comprar el club, la gente apoyaría? ¿Irían al estadio? ¿Comprarían camisas?”, destacando que la sostenibilidad del proyecto depende del apoyo popular.
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Cabe destacar que los tiktokers Supremo y La More intentaron hace un tiempo comprar el Victoria, pero los problemas económicos y dirigenciales se lo impidieron.

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