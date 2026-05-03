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Pelea entre jugadores, belleza deslumbra y escándalo en el clásico que ganó Marathón a Real España

Las mejores postales que no se vieron en tv del clásico sampedrano por las triangulares

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 15:37
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Marathón sorprendió al vencer a Real España en el primer juego de las triangulares de Liga Nacional. Te mostramos las mejores postales del partido.

Fotos: Neptali Romero y Moisés Valenzuela / EL HERALDO.
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Real España llegó este domingo desde tempranas horas al estadio Yankel Rosenthal.

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Marathón era su rival de turno en el arranque de las triangulares del torneo Clausura 2026 de Liga Nacional.

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La barra organizada del equipo verdolaga montó un carnaval en su llegada al estadio.

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Pese al tratado de paz entre barras, no olvidaron el folklore entre hinchadas e hicieron esta pequeña burla contra la afición de Real España.
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Las bellas edecanes no pueden faltar en este tipo de encuentros y así posaron para el lente de EL HERALDO.
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Esta hermosa aficionadas de Real España robó cientos de suspiros en la previa del encuentro.

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La belleza femenina estuvo presente en el Yankel Rosenthal.

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Hubo gran tranquilidad y las familias se volcaron a apoyar a sus equipos.

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La belleza catracha se hizo presente en el estadio Yankel Rosenthal y se robó todas las miradas en la previa del derbi sampedrano.
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Una hermosa aficionada del Marathón llegó bien identificada para alentar al equipo de sus amores en una tarde calurosa en San Pedro Sula.
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La cuarteta arbitral estuvo comandada por Selvin Brown.

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Este fue el impresionante telón que desplegó la afición de Marathón previo al pitazo inicial.

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La Furia Verde llegó con todos los ánimos y le hizo este gran recibimiento a su equipo.

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La barra de Real España también estuvo presente en este derbi sampedrano, respetando el tratado de paz.

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Este fue el 11 titular de Real España: 22-Luis López, 28-Carlos Mejía, 6-Devron García, 19-Daniel Aparicio, 5-Franklin Flores, 44-Afronit Tatum, 10-Jhow Benavides (Capitán), 14-Jack Baptiste, 18-Darixon Vuelto, 11-Eddie Hernández y 12-Nixon Cruz (regresa tras sanción).
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Así salió Marathón:: 1-Jonathan Rougier, 10-Damin Ramírez, 2-Henry Figueroa (Capitán), 4-Javier Rivera, 19-Jose Aguilera, 5-Francisco Martínez, 9-Brian Farioli, 7-Isaac Castillo, 17-Alexy Vega, 79-Rubilio Castillo y 30-Cristian Sacaza.
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El partido arrancó tenso desde los primeros minutos. Al minuto 11, Anfronit Tatum, jugador del Real España, se fue expulsado tras un manotazo en el rostro a Isaac Castillo.
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La acción desató el caos y provocó una bronca entre jugadores de ambos equipos.

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Hubo empujones y manotadas entre los futbolistas de Marathón y Real España.
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Jhow Benavídez incluso le conectó un cabezazo a Farioli.

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Los futbolistas perdieron la cabeza en este penoso hecho.

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Incluso hasta el cuerpo técnico de ambos equipos tuvo que intervenir.

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Real España pidió la revisión en el video asistente.

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Selvin Brown revisó la jugada en el FVS y mantuvo su decisión. La máquina se quedaba con 10 jugadores.

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Marathón aprovechó la ventaja rápidamente y se puso a ganar al minuto 16 del primer tiempo.

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Tremenda jugada de Rubilio Castillo, el delantero la bajó y sirvió a Alexy Vega, hizo un control orientado perfecto y frente a Buba López definió como crack.
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Vega desató la locura en el estadio Yankel Rosenthal frente a sus aficionados.

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Al minuto 20 se hacía más grande la pesadilla para Real España. Nixon Cruz se fue expulsado por pisotón contra Damin Ramírez.
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Real España pidió la revisión en el FVS y se confirmó que si ameritaba expulsión. Se quedaban con 9 los aurinegros.

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Damín Ramírez salió en camilla tras la fuerte entrada de Nixon. El jugador verdolaga se recuperó y logró regresar al partido.
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Al minuto 30, los futbolistas tuvieron un pequeño cooling break por las altas temperaturas en San Pedro Sula.

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A pesar de tener dos jugadores menos, Real España no se achicó y creó ocasiones de peligro.

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Marathón se fue ganando 1-0 al descanso con gol solitario de Alexy Vega.

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En el arranque del segundo tiempo Marathón tuvo la oportunidad de ampliar el marcador desde el manchón penal.

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Rubilio Castillo ejecutó, pero Buba López evitó el segundo de Marathón con esta impresionante volada.

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A pesar de haber quedado con dos jugadores menos durante la mayor parte del partido, Real España no dejó de proponer.

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La afición de la máquina estuvo expectante a lo que sucedía durante el encuentro.

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El marcador no se movió más y Marathón terminó ganando por marcador de 1-0.

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Al final del partido hubo un pequeño enfrentamiento en las afueras del estadio.

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Este aficionado quedó afectado por un artefacto que le lanzaron.

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