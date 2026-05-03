Pelea entre jugadores, belleza deslumbra y escándalo en el clásico que ganó Marathón a Real España

Marathón sorprendió al vencer a Real España en el primer juego de las triangulares de Liga Nacional. Te mostramos las mejores postales del partido.
Real España llegó este domingo desde tempranas horas al estadio Yankel Rosenthal.
Marathón era su rival de turno en el arranque de las triangulares del torneo Clausura 2026 de Liga Nacional.
La barra organizada del equipo verdolaga montó un carnaval en su llegada al estadio.
Pese al tratado de paz entre barras, no olvidaron el folklore entre hinchadas e hicieron esta pequeña burla contra la afición de Real España.
Las bellas edecanes no pueden faltar en este tipo de encuentros y así posaron para el lente de EL HERALDO.
Esta hermosa aficionadas de Real España robó cientos de suspiros en la previa del encuentro.
La belleza femenina estuvo presente en el Yankel Rosenthal.
Hubo gran tranquilidad y las familias se volcaron a apoyar a sus equipos.
La belleza catracha se hizo presente en el estadio Yankel Rosenthal y se robó todas las miradas en la previa del derbi sampedrano.
Una hermosa aficionada del Marathón llegó bien identificada para alentar al equipo de sus amores en una tarde calurosa en San Pedro Sula.
La cuarteta arbitral estuvo comandada por Selvin Brown.
Este fue el impresionante telón que desplegó la afición de Marathón previo al pitazo inicial.
La Furia Verde llegó con todos los ánimos y le hizo este gran recibimiento a su equipo.
La barra de Real España también estuvo presente en este derbi sampedrano, respetando el tratado de paz.
Este fue el 11 titular de Real España: 22-Luis López, 28-Carlos Mejía, 6-Devron García, 19-Daniel Aparicio, 5-Franklin Flores, 44-Afronit Tatum, 10-Jhow Benavides (Capitán), 14-Jack Baptiste, 18-Darixon Vuelto, 11-Eddie Hernández y 12-Nixon Cruz (regresa tras sanción).
Así salió Marathón:: 1-Jonathan Rougier, 10-Damin Ramírez, 2-Henry Figueroa (Capitán), 4-Javier Rivera, 19-Jose Aguilera, 5-Francisco Martínez, 9-Brian Farioli, 7-Isaac Castillo, 17-Alexy Vega, 79-Rubilio Castillo y 30-Cristian Sacaza.
El partido arrancó tenso desde los primeros minutos. Al minuto 11, Anfronit Tatum, jugador del Real España, se fue expulsado tras un manotazo en el rostro a Isaac Castillo.
La acción desató el caos y provocó una bronca entre jugadores de ambos equipos.
Hubo empujones y manotadas entre los futbolistas de Marathón y Real España.
Jhow Benavídez incluso le conectó un cabezazo a Farioli.
Los futbolistas perdieron la cabeza en este penoso hecho.
Incluso hasta el cuerpo técnico de ambos equipos tuvo que intervenir.
Real España pidió la revisión en el video asistente.
Selvin Brown revisó la jugada en el FVS y mantuvo su decisión. La máquina se quedaba con 10 jugadores.
Marathón aprovechó la ventaja rápidamente y se puso a ganar al minuto 16 del primer tiempo.
Tremenda jugada de Rubilio Castillo, el delantero la bajó y sirvió a Alexy Vega, hizo un control orientado perfecto y frente a Buba López definió como crack.
Vega desató la locura en el estadio Yankel Rosenthal frente a sus aficionados.
Al minuto 20 se hacía más grande la pesadilla para Real España. Nixon Cruz se fue expulsado por pisotón contra Damin Ramírez.
Real España pidió la revisión en el FVS y se confirmó que si ameritaba expulsión. Se quedaban con 9 los aurinegros.
Damín Ramírez salió en camilla tras la fuerte entrada de Nixon. El jugador verdolaga se recuperó y logró regresar al partido.
Al minuto 30, los futbolistas tuvieron un pequeño cooling break por las altas temperaturas en San Pedro Sula.
A pesar de tener dos jugadores menos, Real España no se achicó y creó ocasiones de peligro.
Marathón se fue ganando 1-0 al descanso con gol solitario de Alexy Vega.
En el arranque del segundo tiempo Marathón tuvo la oportunidad de ampliar el marcador desde el manchón penal.
Rubilio Castillo ejecutó, pero Buba López evitó el segundo de Marathón con esta impresionante volada.
A pesar de haber quedado con dos jugadores menos durante la mayor parte del partido, Real España no dejó de proponer.
La afición de la máquina estuvo expectante a lo que sucedía durante el encuentro.
El marcador no se movió más y Marathón terminó ganando por marcador de 1-0.
Al final del partido hubo un pequeño enfrentamiento en las afueras del estadio.
Este aficionado quedó afectado por un artefacto que le lanzaron.