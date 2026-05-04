Congreso Nacional recibirá la próxima semana nómina final para cubrir vacantes del CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras.- El proceso de selección para las nuevas autoridades electorales en Honduras ha entrado en su fase más rigurosa y final.
La Comisión Especial de Selección se encuentra a la espera de los resultados de las pruebas psicométricas y toxicológicas aplicadas a los 28 autopostulantes que aspiran a magistraturas en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Estos resultados actuarán como un filtro determinante este mismo lunes, ya que cualquier perfil que no supere los estándares de confianza o que no haya autorizado las evaluaciones quedará automáticamente fuera de la contienda antes de iniciar la etapa de entrevistas.
La revisión de estos informes de confianza es un paso ineludible para garantizar la integridad de quienes impartirán justicia electoral.
Una vez que los resultados ingresen a la Secretaría del Congreso Nacional, la comisión se reunirán de emergencia para depurar el listado y notificar quiénes están aptos para las audiencias públicas programadas para mañana.
Este mecanismo busca asegurar que solo los perfiles más idóneos y con solvencia moral comprobada lleguen a la etapa de deliberación parlamentaria.
"Depende de los resultados, pues también tendremos que hablar con las personas según las pruebas como salgan", explicó Fernando Castro, miembro de la Comisión Especial de Selección.
De acuerdo con el cronograma oficial, las audiencias públicas para el TJE se retomarán este martes y miércoles. El cronograma detalla que las entrevistas iniciarán el martes 5 de mayo a las 9:00 AM con la participación de aspirantes como Claudia Lizeth Aguilera y concluirán el miércoles 6 de mayo con la última comparecencia programada para las 6:40 PM, a cargo de Vilma Clementina Zúñiga.
Una vez cerradas estas sesiones, la Comisión procederá a realizar una valoración integral que unifique los puntajes de las hojas de vida con el desempeño en las entrevistas.
En cuanto al Consejo Nacional Electoral (CNE), las audiencias ya finalizaron y la Comisión ya cuenta con las hojas de evaluación de cada miembro, donde se ha puntuado la respuesta y el perfil profesional de los candidatos.
Sin embargo, no habrá un envío parcial de nombres; la decisión de la comisión es realizar un solo filtro final para ambas instituciones y entregar un paquete consolidado a la Junta Directiva del Congreso Nacional para su posterior sometimiento al pleno de diputados."Al final vamos a hacer una sola valorización CNE y TJE al mismo tiempo", afirmó Castro.
El número de ciudadanos que integrarán la nómina final se mantiene inamovible en 18 nombres.
Esta lista será distribuida estratégicamente para cubrir las vacantes generadas por fallecimientos y juicios políticos: se enviarán seis candidatos para el CNE y doce para el TJE.
Esta proporción de tres aspirantes por cada vacante busca ofrecer al pleno legislativo un abanico de opciones calificadas para alcanzar la mayoría calificada necesaria en la elección de segundo grado.
Debido a que el Congreso Nacional sesionará únicamente hasta el miércoles de esta semana por la salida de los diputados a sus lugares de origen, la entrega formal de la nómina a la Junta Directiva se proyecta para el día jueves.
Esto traslada la fase de cabildeos y acuerdos políticos a la próxima semana, cuando se espera que el informe sea sometido a votación en el pleno.
El reto principal será alcanzar el consenso de las cinco bancadas representadas para lograr los 86 votos que manda la Constitución de la República.
La transparencia del proceso ha sido un punto focal, con cada miembro de la comisión portando una hoja de puntuación para registrar el desempeño de los 56 aspirantes que llegaron a las fases finales tras el primer filtro de 100 autopostulantes originales.
La expectativa es que, al unificar los criterios técnicos con los resultados de las pruebas de confianza, Honduras cuente con autoridades electorales que brinden certidumbre de cara a los próximos procesos democráticos, evitando que los cargos queden vacantes por falta de acuerdos políticos.
"Si no conseguimos los votos, pues se estancaría", concluyó Castro al recordar que la decisión final recaerá en la voluntad soberana de los 128 diputados que integran el Congreso Nacional.