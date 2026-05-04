Defensores de Honduras exige evaluar los cien días de gobierno de Asfura "con datos y verdad"

Su mensaje va dirigido a todos: analistas, medios de comunicación, organizaciones sociales y formadores de opinión que, según advierten, han alimentado un debate más cargado de intereses partidarios que de argumentos sólidos.

Tegucigalpa, Honduras.- El cumplimiento de los primeros cien días de la administración de Nasry Asfura ha generado debate político, por lo que la plataforma ciudadana Defensores de Honduras salió al paso con un comunicado en el que llama a evaluar este periodo, pero con seriedad, datos verificables.

"Toda gestión pública está sujeta al escrutinio ciudadano. La crítica al Gobierno es legítima, necesaria y saludable en democracia", reconoce el comunicado. Pero también es clara en que esa crítica debe ejercerse con equilibrio y fundamento verificable, lejos de la desinformación o el oportunismo político.

Según el documento, Honduras no llegó al cambio de gobierno en condiciones favorables. "Honduras arrastraba severos rezagos en materia de seguridad ciudadana, obligaciones financieras pendientes, deterioro de servicios públicos esenciales, debilidad institucional, atraso en infraestructura, desempleo, pobreza y una profunda desconfianza ciudadana hacia la gestión pública".

Para Defensores de Honduras, los primeros cien días de cualquier administración permiten leer señales: la dirección que toma el gobierno, su capacidad de mando y prioridades, pero siempre recalcando que esas señales deben leerse con contexto, no con el termómetro del interés político.

Por eso, la organización propone que el debate gire en torno a cinco ejes concretos. El primero es la seguridad pública, con atención a la evolución de los homicidios, la extorsión y el crimen organizado. El segundo es la economía familiar, con datos sobre empleo, costo de vida e inversión. El tercero abarca salud y educación, desde el abastecimiento de medicinas hasta el funcionamiento de las escuelas.



Los dos ejes restantes apuntan a las finanzas públicas, evaluando el manejo de los recursos y la transparencia administrativa, y a la gobernabilidad democrática, que incluye el respeto a la Constitución y la coordinación entre los poderes del Estado.



La organización es cuidadosa en no caer en un discurso que sirva de escudo para el gobierno. "Señalar la herencia de problemas no exime al gobierno actual de su deber de resolverlos", dice el comunicado instando a la honestidad en ambas vías: ni exculpar, ni distorsionar.



El comunicado cierra diciendo: "Honduras necesita una oposición responsable y un gobierno eficaz; necesita crítica útil y no ruido político; necesita resultados, pero también verdad".