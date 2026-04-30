Nasry Asfura anuncia nueva ley de seguridad y modernización del 911

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, afirmó ayer que el gobierno trabaja en una nueva ley en materia de seguridad para afrontar la voraz ola de violencia que azota a Honduras.
Manifestó que este plan de incluye modernizar el Sistema Nacional de Emergencia 911, aunque fue muy escueto en que trata el proyecto de ley.
“Hay un plan que se va a poner en ejecución, dentro de pronto el 911 va a venir modernizado y con más capacidades, espero que cuando lo mande al Congreso Nacional los diputados me apoyen”, dijo Asfura.
Añadió que el proyecto de ley incluirá un mecanismo de regularización de la venta de chips de teléfonos celulares, pero no brindó más detalles.
En otro tema, reiteró que el decreto 42-2025 lo obliga a otorgar subsidio a los hogares con extrema pobreza que consumen menos 150 kilovatios de energía, que es un total de 324,487 medidores.
Remarcó que no se puede dar subsidio a las viviendas que tienen más de dos medidores, ni que residan en casas de dos o más pisos de concreto.
Asfura garantizó que está cuidando la inversión, racionalizando y reduciendo el gasto para llevar más respuesta a la gente. Sobre el tema de salud, indicó que está trabajando en un programa muy interesante para dar mayor eficiencia.
Reveló que se ha realizado 211 operaciones en clínicas privadas, pero que la meta es practicar de 20 a 30 diarias para disminuir la mora quirúrgica.