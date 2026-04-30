Nasry Asfura anuncia nueva ley de seguridad y modernización del 911

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, afirmó ayer que el gobierno trabaja en una nueva ley en materia de seguridad para afrontar la voraz ola de violencia que azota a Honduras.

Manifestó que este plan de incluye modernizar el Sistema Nacional de Emergencia 911, aunque fue muy escueto en que trata el proyecto de ley.

“Hay un plan que se va a poner en ejecución, dentro de pronto el 911 va a venir modernizado y con más capacidades, espero que cuando lo mande al Congreso Nacional los diputados me apoyen”, dijo Asfura.