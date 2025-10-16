Sistema 911 de Honduras recibe 170 llamadas diarias por apoyo psicológico

Tegucigalpa, Honduras.- En promedio, unos 170 hondureños a diario solicitan apoyo psicológico a través de llamadas al Sistema Nacional de Emergencias (911).
“Entre enero y septiembre de 2025, se han atendido a 46,266 ciudadanos relacionadas con crisis emocionales, violencias y violaciones que requieran ayuda psicológica inmediata” detalla la información oficial de la institución obtenida mediante la solicitud de transparencia SOL-SNE-380-2025.
La información solicitada por EL HERALDO también incluye el número de personas atendidas, rangos de edad, género, principales patologías registradas, departamentos con mayor incidencia y el tipo de seguimiento brindado a los casos.
De acuerdo con la entidad, los psicólogos del 911 atienden cientos de llamadas relacionadas con intentos de suicidio, violencia doméstica, crisis por violación, agresiones físicas y verbales, así como situaciones derivadas de accidentes, robos y desapariciones.
“La cantidad de llamadas es positiva y negativa a la vez, porque refleja que el hondureño reconoce que tiene problemas emocionales y busca ayuda; pero también muestra un alto nivel de sufrimiento emocional en la población, que va en aumento”, explicó la psicóloga Andrea Santos.
Patologías mentales
El 911 informó que los trastornos más comunes detectados en las llamadas son ansiedad, depresión, estrés postraumático y crisis de ánimo, además de casos asociados a violencia intrafamiliar.
Santos añadió que estos padecimientos “reflejan altos niveles de estrés, desesperanza e inseguridad social”.
“Muchos hondureños solo buscan ayuda en momentos de crisis, porque todavía existe un fuerte estigma hacia la salud mental y un limitado acceso a servicios psicológicos. Para la mayoría, la atención sigue siendo inaccesible”, sostuvo.
Sectores vulnerables
Las autoridades del 911 detallaron que las mujeres son las que más utilizan el servicio de apoyo psicológico que brinda la institución, ya que el 72% del total de llamadas, que son equivalentes a 30,986, fueron realizadas por ellas.
Por otro lado, contabilizaron que el 27% de las llamadas fueron realizadas por hombres, lo que representa un total de 11,951 y el último 1% corresponde a 442 menores de edad.
De acuerdo con la psicóloga, existe una diferencia en como las mujeres y los hombres enfrentan los problemas emocionales porque “las mujeres están más dispuestas a expresar sus emociones y tienden con más facilidad a buscar apoyo cuando enfrentan dificultades, en cambio el hombre, generalmente por razones culturales, suele reprimir más las emociones”.
El rango de edad de las personas que solicitan apoyo psicológico oscila entre 7 y 80 años, siendo los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, El Paraíso, Cortés, Santa Rosa de Copán y Yoro los que registran las mayores incidencias.