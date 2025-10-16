Sistema 911 de Honduras recibe 170 llamadas diarias por apoyo psicológico

Tegucigalpa, Honduras.- En promedio, unos 170 hondureños a diario solicitan apoyo psicológico a través de llamadas al Sistema Nacional de Emergencias (911).

“Entre enero y septiembre de 2025, se han atendido a 46,266 ciudadanos relacionadas con crisis emocionales, violencias y violaciones que requieran ayuda psicológica inmediata” detalla la información oficial de la institución obtenida mediante la solicitud de transparencia SOL-SNE-380-2025.

La información solicitada por EL HERALDO también incluye el número de personas atendidas, rangos de edad, género, principales patologías registradas, departamentos con mayor incidencia y el tipo de seguimiento brindado a los casos.

De acuerdo con la entidad, los psicólogos del 911 atienden cientos de llamadas relacionadas con intentos de suicidio, violencia doméstica, crisis por violación, agresiones físicas y verbales, así como situaciones derivadas de accidentes, robos y desapariciones.

“La cantidad de llamadas es positiva y negativa a la vez, porque refleja que el hondureño reconoce que tiene problemas emocionales y busca ayuda; pero también muestra un alto nivel de sufrimiento emocional en la población, que va en aumento”, explicó la psicóloga Andrea Santos.